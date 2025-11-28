विज्ञापन
1 हजार पिस्तौल और 2000 कारतूस... MP में मिला 'हथियारों का कारखाना', महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा था गैंग

मध्‍य प्रदेश के उमराटी गांव पर पुलिस की नजर है. पुणे पुलिस की जांच में सामने आया है कि इसी उमराटी गांव से महाराष्‍ट्र में अवैध हथियारों की तस्‍करी की गई है और पुणे पुलिस का अनुमान है कि यह संख्‍या 1,000 पिस्‍तौलों और 2,000 कारतूसों तक हो सकती है.

  • पुणे पुलिस के मुताबिक, MP के धार जिले के एक गांव से महाराष्‍ट्र में करीब 1,000 पिस्‍तौलों की तस्‍करी की गई.
  • साथ ही 2 हजार जिंदा कारतूसों को भी पहुंचाया गया है. पुलिस ने 'हथियार फैक्‍ट्री' को लेकर जांच शुरू कर दी है.
  • हथियार तस्‍करी के इस नेटवर्क के मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस का एक दल MP के लिए रवाना होगा.
मुंबई :

देश में हथियार तस्‍करी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन पुणे पुलिस की जांच में एक ऐसा मामला आया है, जिसने बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों को चौंका दिया है. पुणे पुलिस के मुताबिक, मध्‍य प्रदेश के धार जिले के एक गांव से महाराष्‍ट्र में करीब एक हजार पिस्‍तौलों की तस्‍करी की गई है. साथ ही 2 हजार जिंदा कारतूसों को भी पहुंचाया गया है. इस गंभीर मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने मध्‍य प्रदेश की इस 'हथियार फैक्‍ट्री' को लेकर विस्‍तृत जांच शुरू कर दी है और एक शख्‍स को हिरासत में लिया गया है. हालांकि इस मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश में जुटी है.

मध्‍य प्रदेश के उमराटी गांव पर पुलिस की नजर है. पुणे पुलिस की जांच में सामने आया है कि इसी उमराटी गांव से महाराष्‍ट्र में अवैध हथियारों की तस्‍करी की गई है और हथियारों की संख्‍या बहुत बड़ी है. पुणे पुलिस का अनुमान है कि यह संख्‍या 1,000 पिस्‍तौलों और 2,000 कारतूसों तक हो सकती है.

एक हिरासत में, मुख्‍य आरोपी की तलाश 

पुणे पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के धार जिले के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. वहीं हथियार तस्‍करी के इस नेटवर्क के मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस का एक विशेष दल जल्‍द ही मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगा.

इस गंभीर अपराध की जांच को लेकर महाराष्ट्र पुलिस के उच्च अधिकारी बारीकी से नजर रख रहे हैं. साथ ही इस मामले की विस्‍तृत जांच की जा रही है.

पुणे में बढ़ रहे अपराधों से जुड़ा है मामला 

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई पुणे में बढ़ रहे गिरोह से संबंधित अपराधों और गोलीबारी की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है, क्योंकि इन अपराधों में इस्तेमाल किए गए कई हथियार इसी उमराटी गांव से लाए गए थे.

