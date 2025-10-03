सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल, वीडियो वायरल, एक्शन में पुलिस

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नकुड क्षेत्र स्थित छापर गांव से एक वीडियो सामने आया है. दरअसल इस वायरल वीडियो में कुछ बाइक सवार युवक कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर कर रहे हैं और साथ ही उन्हें खुलेआम फायरिंग की धमकी देते नजर आ रहे हैं. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वैसे ही वायरल हो गया.

इकरा के समर्थकों में गुस्सा

यह वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इसमें युवक गलियों में घूम-घूमकर गालियां देते और धमकी भरे अंदाज़ में बात करते दिख रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद इकरा हसन के समर्थकों में भारी गुस्सा है. उनका कहना है कि यह गुंडई किसी हाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

जांच में जुटी पुलिस

हालांकि जैसे ही ये मामला सामने आया वैसे ही पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई की. इस मामले में पुलिस ने एक नामज़द और 15 से 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. जब मीडिया ने पुलिस अधिकारियों से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.



