रिश्तों पर चढ़ा शराब का नशा... बीवी ने गहने बेचने का विरोध किया तो पति ने मार दी गोली

उत्तर प्रदेश के हरदोई में शराब के आदी पति ने ऐसा कदम उठाया कि सुनकर रूह कांप जाए. पहले पत्नी की नाक का सोने का कांटा बेच दिया. पत्नी ने विरोध किया तो तमंचे से गोली मार दी.

हरदोई:

शराब की लत जो न कराए, कम है. उत्तर प्रदेश के हरदोई में शराब के आदी पति ने ऐसा कदम उठाया कि सुनकर रूह कांप जाए. पहले पत्नी की  नाक का सोने का कांटा बेच दिया. पत्नी ने विरोध किया तो तमंचे से गोली मार दी. बीवी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

यह चौंकाने वाली घटना हरदोई के  मल्लावां थाना क्षेत्र के पुरानी चौकी मोहल्ले का है. यहां रहीश अंसारी अपनी पत्नी अफरोज के साथ रहता है. अफरोज ने पुलिस को बताया कि  उसका पति रहीश अंसारी शराब का आदी है. बुधवार को रहीश ने घर में रखी उसकी नाक की सोने की कील बेच दी. 

अफरोज ने आगे बताया कि शाम को जब रहीश घर लौटा तो उसे सोने का कांटा बेचने का पता चला. इस पर उसने नाराजगी जताते हुए पति का विरोध किया. इसी बात से नाराज होकर रहीश ने घर में रखे तमंचे से उस पर गोली चला दी. गोली अफरोज के बाएं पैर में लगी. 

गोली की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे. अफरोज को खून से लथपथ देखा तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां पर डॉक्टर ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए हरदोई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई. सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी रहीश को हिरासत में ले लिया गया है. वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

(हरदोई से मो. आसिफ की रिपोर्ट)

