कानपुर के अस्पताल में इलाज के बहाने आया चोर, डॉक्टर की जेब से उड़ा ले गया Iphone

कानपुर के हैलट अस्पताल में एक शातिर चोर ने डॉक्टर के एप्रन से मोबाइल चुरा लिया. लेकिन उसकी चालाकी सीसीटीवी कैमरे से बच नहीं सकी, महज़ 60 मिनट में पुलिस ने उसे दबोच लिया.

एआई जेनरेटेड इमेज
कानपुर:

कहते हैं चोर भी बहुत दिमाग़ी होते हैं. चोरी की नई नई तरक़ीब निकालते रहते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के कानपुर में एक अस्पताल में, जहां इलाज के नाम पर अस्पताल आए चोर ने डॉक्टर के एप्रेन में धीरे से हाथ डाला, मोबाइल निकाला और कट लिया. हालांकि दिमाग़ लगाते हुए चोर ने शायद तकनीक इंटरफेस ध्यान नहीं दिया. इसलिए मोबाइल चोरी की ये घटना सीसीटीवी में क़ैद हो गई थी और उसी की मदद से चोर की चोरी पकड़ी गई.

क्या है पूरा मामला

चोर की चोरी का ये मामला कानपुर का है. हैलट अस्पताल में एक शातिर चोर ने अपने अपनी हाथ की सफाई दिखाई. मोहम्मद फैज नाम का यह चोर कोई साधारण चोर नहीं था. उसने अपना हथियार बनाया दिव्यांग होने के नाटक को. मरीज बनकर वह डॉक्टरों के बीच पहुंचा, अपनी लाचारी दिखाकर सहानुभूति बटोरी और फिर पलक झपकते ही एक जूनियर डॉक्टर के एप्रेन की पॉकेट से कीमती आईफोन उड़ा लिया.

सीसीटीवी से पकड़ा गया चोर

चोर मोहम्मद फ़ैज़ को लगा कि व्यस्त ओपीडी में किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वह अस्पताल में लगे 'तीसरी आंख' यानी सीसीटीवी कैमरों को धोखा नहीं दे सका. जैसे ही डॉक्टर को चोरी का पता चला, अस्पताल में हड़कंप मच गया. पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने मिलकर तुरंत फुटेज खंगाली, जिसमें फैज की सारी होशियारी कैद हो चुकी थी. एक फुटेज में वह सफाई से फोन निकालते और दूसरे में उसे जेब में रखकर जाते हुए साफ दिखा.

पूछताछ में चोर ने किया कुछ बताया

इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने महज 60 मिनट के भीतर चोर को दबोच लिया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह अक्सर इसी तरह भेष बदलकर लोगों का भरोसा जीतकर चोरियों को अंजाम देता है. हालांकि जिस तरीक़े से इस चोर ने मोबाइल पर हाथ साफ़ किया, ये कह सकते हैं कि अगर सीसीटीवी नहीं होता तो शायद चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता.

