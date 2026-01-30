विज्ञापन
विशेष लिंक

नहर में पलटी बोलेरो, भाई-बहन ने दिखाई बहादुरी, गहरे पानी से दो महिलाओं की बचाई जान

अरवल जिले में नहर में पलटी बोलेरो में फंसी दो महिलाओं को भाई-बहन ने जान की परवाह किए बिना बचा लिया. स्थानीय युवकों की बहादुरी से बड़ा हादसा टल गया, पूरे जिले में हो रही है चर्चा.

Read Time: 2 mins
Share
नहर में पलटी बोलेरो, भाई-बहन ने दिखाई बहादुरी, गहरे पानी से दो महिलाओं की बचाई जान
नहर में पलटी बोलेरो
बिहार:

अरवल जिले से इंसानियत और साहस की एक मिसाल सामने आई है, जहां नहर में पलटी बोलेरो में फंसी दो महिलाओं को खेत में काम कर रहे भाई-बहन ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. उनकी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ा हादसा टल गया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

कैसे हुआ हादसा?

मामला अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरी गांव के पास कैनाल नहर रोड का है. यहां एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सीधे नहर में पलट गया. वाहन में कई लोग सवार थे, जो किसी तरह पानी से बाहर निकल आए, लेकिन दो महिलाएं गाड़ी के अंदर ही फंस गईं. नहर का पानी गहरा होने के कारण स्थिति बेहद गंभीर हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

भाई-बहन बने जीवन रक्षक

घटना के वक्त पास के खेत में काम कर रहे भाई-बहन कुंदन और सोनम ने हालात की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए नहर में छलांग लगा दी. दोनों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए गहरे पानी में फंसी महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कुछ मिनट और देर हो जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों से पूछताछ के बाद बोलेरो वाहन को नहर से बाहर निकलवाया गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. स्थानीय युवकों की बहादुरी और तत्परता से एक बड़ा संकट टल गया.

Latest and Breaking News on NDTV

इलाके में हो रही सराहना

भाई-बहन कुंदन और सोनम के साहसिक कदम की पूरे जिले में प्रशंसा हो रही है. लोग उन्हें सच्चा हीरो बता रहे हैं. यह घटना बताती है कि मुश्किल वक्त में इंसानियत और हिम्मत किस तरह जिंदगियां बचा सकती है.

इनपुट: विश्वनाथ प्रताप यादव, अरवल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arwal Accident News, Bihar Canal Accident, Bolero Fell Into Canal
Get App for Better Experience
Install Now