नहर में पलटी बोलेरो, भाई-बहन ने दिखाई बहादुरी, गहरे पानी से दो महिलाओं की बचाई जान

अरवल जिले से इंसानियत और साहस की एक मिसाल सामने आई है, जहां नहर में पलटी बोलेरो में फंसी दो महिलाओं को खेत में काम कर रहे भाई-बहन ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. उनकी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ा हादसा टल गया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

कैसे हुआ हादसा?

मामला अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरी गांव के पास कैनाल नहर रोड का है. यहां एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सीधे नहर में पलट गया. वाहन में कई लोग सवार थे, जो किसी तरह पानी से बाहर निकल आए, लेकिन दो महिलाएं गाड़ी के अंदर ही फंस गईं. नहर का पानी गहरा होने के कारण स्थिति बेहद गंभीर हो गई.

भाई-बहन बने जीवन रक्षक

घटना के वक्त पास के खेत में काम कर रहे भाई-बहन कुंदन और सोनम ने हालात की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए नहर में छलांग लगा दी. दोनों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए गहरे पानी में फंसी महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कुछ मिनट और देर हो जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों से पूछताछ के बाद बोलेरो वाहन को नहर से बाहर निकलवाया गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. स्थानीय युवकों की बहादुरी और तत्परता से एक बड़ा संकट टल गया.

इलाके में हो रही सराहना

भाई-बहन कुंदन और सोनम के साहसिक कदम की पूरे जिले में प्रशंसा हो रही है. लोग उन्हें सच्चा हीरो बता रहे हैं. यह घटना बताती है कि मुश्किल वक्त में इंसानियत और हिम्मत किस तरह जिंदगियां बचा सकती है.

