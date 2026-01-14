विज्ञापन
सरायकेला में रिश्तों का खून... पहले किया पिता का कत्ल, फिर शव के पास बैठा रहा

गम्हरिया थाना क्षेत्र स्थित टायो कॉलोनी के जीएफ फ्लैट नंबर दो में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक बेटे ने अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर दिया. मृतक की पहचान रामा नाथ दास (55) के रूप में हुई है.

सरायकेला-खरसावां जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है. यहां एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया. घटना गम्हरिया थाना क्षेत्र की है, जहां पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

मंगलवार को गम्हरिया थाना क्षेत्र स्थित टायो कॉलोनी के जीएफ फ्लैट नंबर दो में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक बेटे ने अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर दिया. मृतक की पहचान रामा नाथ दास (55) के रूप में हुई है. वे टीजीएस में कार्यरत थे और हाल ही में ईएसएस ले चुके थे. आरोप है कि उनके बेटे मनसा दास ने किसी बात को लेकर विवाद के बाद धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही पिता की मौत हो गई.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि पिता के शव के पास ही बैठा रहा. सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

एसडीपीओ सरायकेला समीर कुमार सवैया सूचना मिली कि एक व्यक्ति की उसके बेटे ने हत्या कर दी है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हर पहलू से जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था. बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि आरोपी पुत्र की पत्नी पारिवारिक विवाद के चलते अलग रहती थी. पिता और पुत्र दोनों उसी फ्लैट में अकेले रहते थे. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की असली वजह जानने में जुटी है.

