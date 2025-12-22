विज्ञापन
शिमला के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मरीज से मारपीट, वीडियो सामने आते ही मचा हंगामा

शिमला IGMC में डॉक्टर ने मरीज से मारपीट की. इस मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ ली है.

शिमला के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मरीज से मारपीट, वीडियो सामने आते ही मचा हंगामा
शिमला:

शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीज़ के साथ मारपीट का मामला पेश आया है. आरोप है कि डॉक्टर ने पहले मरीज़ के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर मारपीट की. मरीज अर्जुन पंवार अस्पताल में एंडोस्कोपी करवाने के लिए आए थे. इसके बाद वे अन्य वार्ड में सांस की दिक्कत के चलते बेड पर जाकर लेट गए. आरोप है कि डॉक्टर ने पहले बदतमीज़ी की और फिर बहस के बाद मारपीट शुरू कर दी.

मारपीट का वीडियो वायरल 

इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. मरीज़ के तीमारदार अस्पताल प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं. इसके साथ ही पुलिस को भी मामले में शिकायत दी जा रही है. फ़िलहाल, अस्पताल प्रशासन का इस पूरे मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है. मारपीट का मामला पेश आने के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई है. सभी लोग इस पूरे मामले में आरोपी डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं.

डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग

मांग है कि आरोपी डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए. गौर हो कि यह पहली बार नहीं है, जब डॉक्टरों पर इस तरह दुर्व्यवहार के आरोप लगे हों. इससे पहले भी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं. पीड़ित ने बताया कि डॉक्टर से बातचीत के तरीके को लेकर कहासुनी हुई और मामला बढ़ता चला गया और डॉक्टर ने उसे  मारना शुरू कर दिया.

