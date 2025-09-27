विज्ञापन
नवी मुंबई में रिश्वत के आरोप में धरा गया बड़ा अफसर, 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया

सीबीआई को सूचना मिली थी कि आरोपी अधिकारी प्राइवेट एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसी आधार पर एजेंसी ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया.

  • सीबीआई ने PESO के जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स राजेंद्र रावत को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया
  • आरोपी अधिकारी के घर पर 9 लाख रुपये की रिश्वत देते हुए एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया
  • तलाशी के दौरान अतिरिक्त 7.5 लाख रुपये नकद बरामद हुए, जिनका कोई हिसाब नहीं दिया जा सका
नवी मुंबई:

सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) के जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में एक निजी व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है. सीबीआई को सूचना मिली थी कि आरोपी अधिकारी प्राइवेट एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसी आधार पर एजेंसी ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया.

9 लाख रुपये की रिश्वत पहुंचाते रंगे हाथों पकड़ा

ऑपरेशन के दौरान एक निजी व्यक्ति को उस अधिकारी के घर पर 9 लाख रुपये की रिश्वत पहुंचाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि यह रकम अधिकारी की पत्नी को दी गई थी. सीबीआई ने यह रकम बरामद कर ली. तलाशी के दौरान वहां से अतिरिक्त 7.5 लाख रुपये नकद भी मिले, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया जा सका. इसके बाद सीबीआई ने आरोपी अधिकारी के ऑफिस में छापा मारा.

अब तक करीब 26 लाख रुपये नकद जब्त किए

जहां एक एजेंट ने स्वीकार किया कि वह 8 लाख रुपये की रिश्वत देने आया था. यह रकम उसकी गाड़ी से बरामद की गई.
वहीं एक आर्किटेक्ट ने कबूल किया कि वह 1.5 लाख रुपये की रिश्वत एक अन्य सरकारी अधिकारी के लिए लाया था. सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब तक करीब 26 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज़, चैट्स और PESO की एप्लीकेशन्स की लिस्ट भी कब्जे में ली गई है.

गिरफ्तार आरोपी

  • राजेंद्र रावत – जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, PESO वेस्ट सर्कल ऑफिस, नवी मुंबई
  • राहुल बाचाटे – निजी व्यक्ति

दोनों को आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट, ठाणे में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है और इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

Navi Mumbai Bribe Case, Crime News, Peso
