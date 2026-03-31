विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

रेप केस के बाद जमीन घोटाले में बढ़ी अशोक खरात की मुसीबत, पुलिस ने 2 करीबियों को दबोचा

यौन उत्पीड़न, जबरन वसूली और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोपों से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के बाद पुलिस 'स्वयंभू बाबा' अशोक खरात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

Read Time: 3 mins
Share
रेप केस के बाद जमीन घोटाले में बढ़ी अशोक खरात की मुसीबत, पुलिस ने 2 करीबियों को दबोचा
  • शिर्डी में चार एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में अशोक खरात के दो करीबी सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है
  • गिरफ्तार आरोपियों अरविंद बावके और किरण सोनवणे को अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है
  • अशोक खरात के खिलाफ नासिक में दस FIR दर्ज हैं जिनमें आठ यौन शोषण और दो धोखाधड़ी से संबंधित हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रेप के आरोपी अशोक खरात पर शिकंजा कसता जा रहा है. शिर्डी में चार एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में खरात के दो करीबी सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. शिर्डी के चार एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में रेप के आरोपी अशोक खरात समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस ने खरात के बेहद करीबी माने जाने वाले साकुरी निवासी अरविंद पांडुरंग बावके और जमीन सौदे में मध्यस्थता करने वाले शिर्डी निवासी किरण नानासाहेब सोनवणे को गिरफ्तार किया है.

अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को राहाता न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने अरविंद बावके और किरण सोनवणे को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. पुलिस के मुताबिक, यह मामला चार एकड़ जमीन की हेराफेरी से जुड़ा है. अब पुलिस जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण की जांच के साथ‑साथ अशोक खरात के अन्य संपर्कों और भूमिका को लेकर भी गहन पड़ताल कर रही है. महाराष्ट्र में नासिक की एक अदालत ने बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात की पुलिस हिरासत रविवार को एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई.

ये भी पढ़ें ; महिलाओं को सम्मोहन और गर्भपात की दवाइयां देते थे; अशोक खरात के पाप में शामिल थे नासिक के डॉक्टर्स, SIT को क्यों शक?

रेप केस में पहले से जेल में बंद है अशोक खरात

खरात को 18 मार्च को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब एक महिला ने उनपर तीन साल से अधिक समय तक बार-बार रेप करने का आरोप लगाया. खरात नासिक जिले के मिरगांव में एक मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं और वर्षों से उनसे महाराष्ट्र के कई प्रमुख राजनेता मिलते रहे हैं. शहर के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में अब तक उनके खिलाफ 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से आठ कथित यौन उत्पीड़न या शोषण और दो धोखाधड़ी से संबंधित हैं. पुलिस ने शनिवार को बताया था कि खरात के खिलाफ जांच कर रहे एसआईटी को पिछले कुछ दिनों में फोन पर 100 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें से अधिकतर महिलाओं की हैं.

ये भी पढ़ें : जांच में सहयोग नहीं कर रहा यौन शोषण का आरोपी अशोक खरात, कोर्ट ने बढ़ाई दो दिन की पुलिस कस्टडी

SIT जांच तेज, संपत्ति और संपर्कों की पड़ताल जारी

खरात को पिछली पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद रविवार को अदालत में पेश किया गया . सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक शैलेंद्र बागडे ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि आरोपी की संपत्तियों की जांच अभी बाकी है. बागडे ने कहा कि कई महिलाएं अब भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रही हैं और उस तथाकथित ‘‘पानी या तरल पदार्थ'' की जांच अभी बाकी है, जिसे खरात यौन शोषण से पहले पीड़ितों को बहलाने-फुसलाने के लिए देते थे. उन्होंने कहा कि आरोपी के मोबाइल फोन डेटा की जांच की जा चुकी है और ‘क्लोन रिपोर्ट' प्राप्त हो गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashok Kharat, Rape Accused Ashok Kharat, Shirdi Land Fraud Case, Four Acre Land Scam, Ashok Kharat Associates Arrested, Police Custody, Rahata Court, Land Manipulation Case, Maharashtra Crime News
Get App for Better Experience
Install Now