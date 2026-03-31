महिलाओं को सम्मोहन और गर्भपात की दवाइयां देते थे; अशोक खरात के पाप में शामिल थे नासिक के डॉक्टर्स, SIT को क्यों शक?

खुद को ज्योतिष बता लोगों का भविष्य बताने की आड़ में घिनौने काम करने वाले अशोक खरात के बारे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अब इस मामले में नासिक शहर के कुछ प्रतिष्ठित डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं. पता चला है कि बलात्कारी अशोक खरात के इस पाप में ये डॉक्टर भी शामिल थे. SIT को आशंका है कि लड़कियों संग घिनौना काम काम करने से पहले उन्हें सम्मोहन और गर्भपात की दवाइयां दी जाती थीं.

महिलाओं को खास दवाएं दे रहा था खरात

अशोक खरात के काले कारनामों का साथ नासिक के कुछ प्रतिष्ठित डॉक्टर भी दे रहे हैं. SIT की रडार में ये चिकित्सक आ गए हैं. SIT इस मामले में इन सबसे पूछताछ करेगी. पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि क्या खरात महिलाओं को धोखे में रखने के लिए कुछ खास दवाओं का इस्तेमाल करता था? जांच में यह बड़ा संदेह जताया जा रहा है कि क्या अशोक खरात पीड़ित महिलाओं को गर्भधारण से रोकने के लिए डॉक्टरों की सलाह पर कुछ विशेष दवाइयां या गोलियां दे रहा था.

डॉक्टरों की भूमिका की होगी जांच

एसआईटी को अंदेशा है कि मेडिकल प्रोफेशनल की मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर महिलाओं का शोषण और उन्हें नियंत्रित करना संभव नहीं था. इस मामले में डॉक्टरों की भूमिका और उनके और से दिए गए चिकित्सा परामर्श की गहनता से पड़ताल की जा रही है ताकि गिरोह के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके.



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