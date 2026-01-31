विज्ञापन
पटना में NEET छात्रा की मौत की जांच CBI करेगी, नीतीश सरकार ने की सिफारिश

पटना में NEET छात्रा की मौत के मामले में बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है.

पटना:

पटना के हॉस्टल में जहानाबाद में NEET छात्रा की मौत के मामले में अब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है. इससे पहले छात्रा के परिजनों ने धमकी दी थी कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा.

बिहार सरकार ने ये सिफारिश ऐसे समय की है, जब छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को डीजीपी से मुलाकात के बाद छात्रा के माता-पिता ने बिहार पुलिस पर मामले को दबाने और सच्चाई से भटकाने का आरोप लगाया था. छात्रा की मां का कहना था कि डीजीपी के बुलावे पर वो पटना गए लेकिन वहां न्याय का भरोसा देने की बजाय समझौते की सलाह दी गई. उन्होंने कहा था कि पुलिस इसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रही है.

बिहार सरकार के गृह विभाग ने जारी किया लेटर

परिजनों ने की थी सीबीआई जांच की मांग

परिजन इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. विपक्ष भी इसे लेकर सरकार को घेर रहा था. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो चुका है. मुकेश सहनी भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.

बजट सत्र से पहले की सिफारिश

बिहार सरकार का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने वाला है. इस सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था. इससे पहले ही बिहार सरकार ने खुद सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे, ताकि विपक्ष को कोई मुद्दा न मिले.

