लूट के दो साल बाद मोबाइल किया ऑन... पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर लुटेरे को धर दबोचा 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घटना के दो साल बाद लूटे गए मोबाइल को चालू किया था, बस फिर क्‍या था पुलिस को उसको लोकेशन मिल गई और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अनीश को पकड़ लिया. 

  • बिहार के नालंदा जिले में पुलिस ने दो साल पुरानी लूट का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
  • आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट में इस्तेमाल बाइक और पीड़ित का मोबाइल बरामद किया गया.
  • आरोपी ने घटना के दो साल बाद लूटे गए मोबाइल को चालू किया था, पुलिस ने लोकेशन पता कर उसे पकड़ लिया.
नालंदा:

बिहार के नालंदा जिले में पुलिस ने करीब दो साल पुराने एक लूट के मामले का पर्दाफाश किया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है. पावापुरी ओपी पुलिस ने गिरियक के वार्ड संख्या 8 निवासी नरेश पंडित के बेटे अनीश कुमार को धर-दबोचा है. साथ ही उसके पास से लूट में इस्तेमाल बाइक और पीड़ित का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. इस मामले में पुलिस दो अन्‍य आरोपियों को पुलिस पहले ही अन्‍य मामले में जेल भेज चुकी है, वहीं चौथे आरोपी की तलाश की जा रही है. 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घटना के दो साल बाद लूटे गए मोबाइल को चालू किया था, बस फिर क्‍या था पुलिस को उसको लोकेशन मिल गई और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अनीश को पकड़ लिया. 

2024 में की गई थी लूट की वारदात 

पावापुरी ओपी प्रभारी गौरव कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 में हथियार के बल पर बाइक सवार युवक से मोबाइल और नगदी की लूट की गई थी. विरोध करने पर पीड़ित के साथ मारपीट भी की गई थी. लहेरी थाना क्षेत्र के अविनाश कुमार ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. 

अब तक 3 गिरफ्तार, एक की तलाश 

तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जांच में पता चला कि गिरियक निवासी रूपा यादव का पुत्र विजय यादव उर्फ बिजो उर्फ बैजू और ओमप्रकाश का पुत्र अखिलेश कुमार भी इस वारदात में शामिल थे. 

दोनों को गिरियक पुलिस पहले ही एक अन्य मामले में पकड़कर जेल भेज चुकी है. वहीं, पुलिस ने फरार चौथे आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है. 

छापेमारी टीम में जमादार अंजन कुमार राय, प्रशिक्षु दारोगा राहुल कुमार और अन्य सुरक्षाकर्मी शामिल थे. 

