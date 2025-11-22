कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम से किडनैप की गई बच्ची को पुलिस ने खोजा, CCTV ने आरोपी तक पहुंचाया

यूपी के वृंदावन कोतवाली इलाके के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के गौरीगोपाल आश्रम से अपरहण हुई पांच साल की बच्ची को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने बच्ची का अपहरण करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है. आरोपी ने बच्ची का अपहरण कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम गौरी गोपाल से किया था. ये अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी.

CCTV फुटेज से बच्ची तक पहुंची पुलिस

इस सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की काफी मदद की. नतीजतन पुलिस बच्ची को सुरक्षित खोज पाईं. दरअसल अलीगढ़ जनपद के टप्पल के रहने वाले रामकुमार की पत्नी और मां 12 नवंबर को वृंदावन घूमने आए थे. पत्नी सोनिया और मां प्रसिद्ध गौरी गोपाल आश्रम में घूमने चले गए. उसी दौरान एक अज्ञात युवक मौका पाकर उसकी पांच वर्षीय बेटी जया को उठाकर कर ले गया. कुछ देर बाद जब मां सोनिया को उसकी बेटी नहीं मिली तो उन्होंने आसपास ढूंढने के बाद पुलिस को सूचना दी.

किडनैपर ने पुलिस को क्या कुछ बताया

पुलिस ने शहर की गौरी गोपाल आश्रम और सड़को पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया. इसके बाद युवक के हुलिए के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए बच्ची को रेलवे लाइन कच्चे रास्ते से सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने बच्ची के अपहरण करने वाले अभियुक्त लकी पुत्र बबलू निवासी मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है.