विज्ञापन
विशेष लिंक

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम से किडनैप की गई बच्ची को पुलिस ने खोजा, CCTV ने आरोपी तक पहुंचाया

पुलिस ने आरोपी युवक से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि हमने बच्ची का अपहरण पालने के लिए किया है.

Read Time: 2 mins
Share
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम से किडनैप की गई बच्ची को पुलिस ने खोजा, CCTV ने आरोपी तक पहुंचाया
  • वृंदावन के गौरीगोपाल आश्रम से 5 साल की बच्ची का अपहरण हुआ जिसे पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बरामद किया
  • बच्ची के अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी जिससे पुलिस को आरोपी की पहचान में मदद मिली
  • बच्ची का अपहरण करने वाला युवक मध्य प्रदेश का निवासी लकी पुत्र बबलू है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूपी के वृंदावन कोतवाली इलाके के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के गौरीगोपाल आश्रम से अपरहण हुई पांच साल की बच्ची को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने बच्ची का अपहरण करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है. आरोपी ने बच्ची का अपहरण कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम गौरी गोपाल से किया था. ये अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी.

CCTV फुटेज से बच्ची तक पहुंची पुलिस

इस सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की काफी मदद की. नतीजतन पुलिस बच्ची को सुरक्षित खोज पाईं. दरअसल अलीगढ़ जनपद के टप्पल के रहने वाले रामकुमार की पत्नी और मां 12 नवंबर को वृंदावन घूमने आए थे. पत्नी सोनिया और मां प्रसिद्ध गौरी गोपाल आश्रम में घूमने चले गए. उसी दौरान एक अज्ञात युवक मौका पाकर उसकी पांच वर्षीय बेटी जया को उठाकर कर ले गया. कुछ देर बाद जब मां सोनिया को उसकी बेटी नहीं मिली तो उन्होंने आसपास ढूंढने के बाद पुलिस को सूचना दी.

Latest and Breaking News on NDTV

किडनैपर ने पुलिस को क्या कुछ बताया

पुलिस ने शहर की गौरी गोपाल आश्रम और सड़को पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया. इसके बाद युवक के हुलिए के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए बच्ची को रेलवे लाइन कच्चे रास्ते से सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने बच्ची के अपहरण करने वाले अभियुक्त लकी पुत्र बबलू निवासी मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aniruddhacharya Ashram Kidnapping, Vrindavan Child Kidnapping, Uttar Pradesh
Get App for Better Experience
Install Now