विज्ञापन
विशेष लिंक

नोएडा के DLF मॉल में चोरी करती पकड़ी गई महिला, घी और रिफाइंड के साथ रंगे हाथों धराई

स्टोर के एक कर्मी ने आरोप लगाया कि एक महीने के अंदर महिला कई बार स्टोर में आ चुकी है और सामान की चोरी कर निकल जाती है. चोरी करते वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुए हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
नोएडा के DLF मॉल में चोरी करती पकड़ी गई महिला, घी और रिफाइंड के साथ रंगे हाथों धराई
नोएडा (यूपी):

उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-18 स्थित डीएलएफ मॉल में एक महिला के चोरी करने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि महिला सम्पन्न परिवार से दिख रही थी, वो अपने बैग में घी और रिफाइंड के जार चुराकर निकल रही थी, तभी शोरूम में काम करने वाले कर्मियों की उस पर नजर पड़ी और उन्होंने उस महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया.

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें दो महिलाकर्मी उसे पकड़े हुए और खींचकर शोरूम के अंदर ले जाते हुए दिख रही है. वो कह रही है कि इसने घी और रिफाइंड की चोरी की है, इसीलिए पकड़कर ले जा रहे हैं.

बाद में फोन करने के बाद महिला का पति स्टोर पर आया और सामान के पैसे देकर पत्नी को छुड़ाकर ले गया.

Latest and Breaking News on NDTV

एक अन्य कर्मी ने आरोप लगाया कि एक महीने के अंदर महिला कई बार स्टोर में आ चुकी है और सामान की चोरी कर निकल जाती है. चोरी करते वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुए हैं.

हालांकि ना तो स्टोर की तरफ से और ना ही आरोपी महिला की तरफ से पुलिस में किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस की ओर से भी कहा गया कि उन्हें स्टोर से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और न ही कोई आधिकारिक सबूत है. वहीं चोरी के बाद उसके पति ने पैसे चुका दिए थे.

इसे भी पढ़ें: ‘क्या ये नया iPhone 18 Pro है?' कहकर फोन लूटने वाले 3 बदमाश 11 दिन बाद गिरफ्तार, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sector 18 Noida, DLF Malls, DLF Mall Of India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com