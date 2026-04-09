नोएडा में खरीदना है सबसे सस्ता फर्नीचर, ये जगह है बेस्ट, बचत के साथ मिलेगा क्लासी सामान

Cheapest Furniture Market in Noida: आपके घर को सुंदर और कंफर्टेबल बनाने में फर्नीचर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. लेकिन अच्छा फर्नीचर के लिए आपको बहुत पैसे भी खर्चने पड़ते हैं. अगर आप भी प्रिंटरेस्ट से देखकर ऑनलाइन फर्नीचर पसंद करते हैं और स्टोर से खरीदने जाते हैं तो ये आपकी जेब पर काफी भारी पड़ता है. जिसकी वजह से बजट बिगड़ सकता है. खासकर बात करें अगर नोएडा की तो यहां पर चीजें वैसे भी महंगी ही लगती है. वहां पर अच्छा, सस्ता और स्टाइलिश फर्नीचर ढूंढना अपने आप में ही एक टफ टॉस्क होता है. लेकिन अगर आपको सही जगह के बारे में पता हो तो आप कम पैसों में भी अपने घर को शानदार और लग्जरी लुक दे सकते हैं. आज हम आपको नोएडा के पास एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आपको पॉकेट फ्रेंडली कीमत में क्लासी और ट्रेंडी फर्नीचर आसानी से मिल सकता है. यहां पर आपकी सही कीमत में अच्छी क्वालिटी और डिजाइन भी मिल जाएंगे जो आपको पसंद आएंगे.

शाहबेरी मार्केट

ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 वेस्ट में शाहबेरी मार्केट में आपको सस्ता और अच्छा फर्नीचर मिल जाएगा. यहां छोटे-छोटे वर्कशॉप और दुकानों में लोकल कारीगर तो फर्नीचर बनाते ही हैं. इसके अलावा यहां पर कई बड़ी-बड़ी दुकानें भी हैं जिसमें आपको हर तरह का फर्नीचर और डिजाइन मिल जाएगा. फिर चाहे आपको विटेंज लुक वाला फर्नीचर चाहिए हो. या फिर लेटेस्ट और ट्रेंडी फर्नीचर भी आपको आसानी से और कम कीमत में मिल जाएंगे.

क्यों है ये जगह खास?

यहां पर कई दुकानें ऐसी हैं जिसमें आप सीधे कारीगर से फर्नीचर खरीदते हैं, जिस वजह से बीच का मुनाफा कम हो जाता है और सामान आपको सस्ती कीमत पर मिलता है. यहां के दाम शोरूम से काफी कम होता है.

यहां पर आप अपनी पसंद के हिसाब से और घर के स्पेस के हिसाब से फर्नीचर बनवा सकते हैं. फिर वो चाहे सोफा हो, बेड या डाइनिंग टेबल.

यहां पर आपको मॉडर्न, मिनिमल और विंटेज हर तरह के डिजाइन के फर्नीचर मिल जाएंगे.

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क्या-क्या मिल सकता है यहां?

स्टाइलिश सोफा सेट

मजबूत और आरामदायक बेड

डाइनिंग टेबल सेट

वॉर्डरोब और स्टोरेज यूनिट

ऑफिस फर्नीचर

होम डेकोर का सामान

मिरर

साइड टेबल

चेयर

खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सामान खरीदते समय आप लकड़ी की क्वालिटी और फिनिशिंग की जांच अच्छे तरीके से कर लें.

आपको बता दें कि यहां पर प्राइज फिक्स नहीं होते हैं. इसलिए आपको अच्छे से मोलभाव करना आना चाहिए.

खरीदने से पहले यह जरूर पूछ लें कि डिलीवरी चार्ज शामिल है या अलग से देना होगा.