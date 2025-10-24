विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑटो से कूदे, पीछा कर आरोपी को पकड़ा.. नासिक में फिल्मी स्टाइल में पुलिस का ऐक्शन, वीडियो

महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है. सीसीटीवी में पुलिस की जांबाजी का ऐक्शन कैद हो गया है.

Read Time: 2 mins
Share
ऑटो से कूदे, पीछा कर आरोपी को पकड़ा.. नासिक में फिल्मी स्टाइल में पुलिस का ऐक्शन, वीडियो
नासिक पुलिस का फिल्मी ऐक्शन
  • नासिक पुलिस का सुबह 5 बजे फिल्मी स्टाइल में कार्रवाई का वीडियो वायरल
  • डकैती के मामले में एक अपराधी को दौड़ाकर पकड़ा, सादी वर्दी में थे पुलिसवाले
  • पुलिस की कार्रवाई का ऐक्शन सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नासिक:

आप ऐसे दृश्य केवल फिल्मों में ही देखते होंगे. महाराष्ट्र के नासिक में एकबारगी तो ये दृश्य भी किसी फिल्मी शूटिंग की ही लग रही है लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला ये तो असली एक्शन था. ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई. दरअसल, पुलिस को डकैती मामले में एक फरार अपराधी की तलाश थी. पुलिस को कुछ जानकारी मिली और नासिक के भरे बाजार में आरोपी को धर लिया गया. 

फिल्मी स्टाइल में ऐक्शन 

सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में एक ऑटो आते हुए दिख रहा है. शुरू में तो सब ठीक लग रहा है. लेकिन एक दुकान के पास खड़ी बाइक वाले शख्स के पास ऑटो से एक-एक करके तीन लोग कूदते हैं. ये देख बाइक पर सवार आरोपी ने बाइक भाग दी. पर ऑटो से उतरे एक हट्टे-कट्टे शख्स ने जो सादी वर्दी में पुलिसवाला है, आरोपी की कॉलर पकड़ ली. 

d code generator

फिर हुई भागम-भाग

जैसे ही पुलिसवाले ने आरोपी की कॉलर पकड़ी वो तेजी से बाइक भगाने लगा. इसके बाद कॉलर पकड़े पहले वाला पुलिसकर्मी भागा.फिर उसके पीछे सादी वर्दी में दो और पुलिसवाले भागते दिख रहे हैं. कुछ देर तक ये भागम-भाग चलता है. लेकिन जो भी कैमरे में कैद हुआ किसी फिल्म की दृश्य से कम नहीं था. फिर कुछ देर बाद वीडियो में दिखता है कि पुलिसवाले ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे घेरकर वापस ले रहा हैं. 

ये वीडियो 22 अक्तूबर के सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है. पुलिस की इस कार्रवाई को वहां मौजूद लोग भौंचक होकर देख रहे थे. पहले उन्हें भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है. बाद में पुलिसवाले उस आरोपी को पकड़कर लेकर चली गई. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharshtra Crime, Nashik Police, Crime News
Get App for Better Experience
Install Now