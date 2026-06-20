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गर्लफ्रेंड को महंगे तोहफे देने थे, मौज-मस्ती भी करानी थी, नाबालिग लड़कों ने चुराया कैश और गोल्ड

गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरा करने के लिए लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला के घर में सोने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया. अब दोनों पुलिस हिरासत में हैं.

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गर्लफ्रेंड को महंगे तोहफे देने थे, मौज-मस्ती भी करानी थी, नाबालिग लड़कों ने चुराया कैश और गोल्ड
गर्लफ्रेंड को महंगे गिरफ्ट देने के लिए की चोरी.
मुंबई:

गर्लफ्रेंड के शौक महंगे थे, वह घूमना-फिरना, महंगे तोहफे लेना और खूब मौज-मस्ती करना चाहती थी. लेकिन लड़के के पास ये शौक पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे. उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पैसे जुगाड़ने की तरकीब सोची और पहुंच गए एक बुजुर्ग के घर पर चोरी करने. दोनों नाबालिग ​लश्करीबाग इलाके में 85 साल की बुजुर्ग कौशल्याबाई गाणेर के घर में घुसे और वहां से 50 हजार रुपये नकद और सोने के कुंडल और अंगूठियां चोरी करके फरार हो गए.

नाबालिगों के पास से चोरी का सामान जब्त

शिकायत मिलने के बाद पांचपावली पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर उनके पास से ​चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली.साथ ही चोरी का कुछ सामान भी उनके पास से बरामद हुआ है. जांच में पता चला है कि यह मोटरसाइकिल उन्होंने नागपुर ग्रामीण के पांचगांव इलाके से चुराई थी. 

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गर्लफ्रेंड को घुमाने-फिरने के लिए की चोरी

सख्ती से पूछताछ किए जाने पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया. आरोपियों ने बताया कि उनकी नाबालिग गर्लफ्रेंड को घूमने-फिरने, महंगे तोहफे लेने और मौज-मस्ती करने का शौक था. इसी शौक को पूरा करने के लिए उनको पैसों की सख्त जरूरत थी. इस वजह वजह से उन्होंने चोरी की. 

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फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है. इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या वे अन्य किसी आपराधिक मामले में शामिल थे. नागपुर में चोरी की ये घटना हैरान करने वाली है. 

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Sanjay Tiwari
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