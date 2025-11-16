नवी मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी व्यक्ति को जड़े थप्पड़, महिला से दुर्व्यवहार का आरोप

महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं द्वारा एक हिंदी भाषी व्यक्ति की पिटाई किए जाने की घटना सामने आई है. वहीं इस मामले में मनसे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उस व्यक्ति ने अपनी मराठी महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया था और पैसे को लेकर कार्यस्थल पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

जानकारी के अनुसार, मनसे सहकार सेना के बालासाहेब शिंदे ने रमेश शुक्ला नामक व्यक्ति को कार्यालय में बुलाकर उसकी पिटाई की. आरोप है कि शिंदे ने महिला से भी उस व्यक्ति को थप्पड़ लगवाए, उसके बाद उससे माफ़ी और लिखित माफीनामा भी लिया गया.

मनसे की ओर से चेतावनी दी गई है कि महाराष्ट्र में मराठी महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.