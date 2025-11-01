गोरखपुर क्यों आ रहा है, पटना आ जा...धमकी देने वाले शख्स को BJP सांसद रवि किशन की खुली चुनौती

बीजेपी सांसद रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई थी. अब सांसद रवि किशन ने धमकी देने वाले युवक को चुनौती देते हुए कहा कि हम पटना आ रहे हैं. गोरखपुर आने की काहे तकलीफ कर रहा है वो भी पटना आ जाए. उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर के सांसद हैं, यहां पर पहले कौन सांसद थे. योगी आदित्यनाथ जी, जो पीठाधीश्वर भी हैं. पीएम मोदी जी हम लोगों के ऊपर हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं. हम लोगों की ट्रेनिंग कहां से हुई, इन 7 साल में, यह लोगों को नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने धमकी देने वाले को संदेश देते हुए कहा, "जिसके नाथ भोलेनाथ, वो अनाथ कैसे होई? भोला चाहिए दिन, तो रात कैसे होई?"

कौन है धमकी देने वाला शख्स

रवि किशन को बिहार के रहने वाले युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी. सिनेमा से लेकर राजनीति तक अपनी दमदार पहचान बना चुके गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की शुक्रवार को मोबाइल कॉल से धमकी मिली थी. धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी अजय कुमार यादव बता रहा है. अजय कुमार यादव नाम बताने वाले शख्स ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फ़ोन कर न सिर्फ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि खुली धमकी दी कि रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा. जिसका ऑडियो वायरल हुआ. गोरखपुर पुलिस ने रामगढ़ताल थाने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश में लगी है.

रवि किशन को बिहार में जीत का भरोसा

सांसद रवि किशन ने कहा कि बिहार में 170 से ऊपर सीट आ रही है. वहां मोदी जी के लोग दीवाने हैं. बिहार के लोगों को विश्वास है. प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया, उनके कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है. वहीं होगा बिहार को विश्वास है. ₹10000 हजार रुपए खाते में गया, रोजगार के लिए गया. वह बहुत बड़ा असर क्रिएट कर रहा है. एक ऐतिहासिक जीत होगी, हम फिर बिहार जा रहे हैं. बड़ा ही उत्सव का माहौल है. रवि किशन ने धमकी देने वाले को एक संदेश भी दिया. रवि किशन ने कहा कि, जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई भोला चाहिए दिन तो रात कैसे होई. हर हर महादेव 14 नवंबर को बहुत बड़ा जयकारा होगा.

खेसारी के बयान पर रवि शंकर का जवाब

रवि किशन ने धमकी देने वाले आरा के रहने वाले अजय को लेकर कहा कि इसके पीछे कौन है पूरी तहत पता चल जाएगा और वो कहां है पता चल गया. पुलिस कुछ ही पल कुछ घंटे में ट्रैक कर लेगी वो भाग रहा है. हम लोगों की गिरफ्त में आ जाएगा. रवि किशन ने धमकी देने वाले युवक को कहा कि उसे पटना में आना चाहिए, हम वहां जा रहे हैं, यहां का करने आ रहा है. इतना क्यों तकलीफ कर रहा है. खेसारी लाल द्वारा राम मंदिर पर किए गए टिप्पणी पर रवि किशन ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है.