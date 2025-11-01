कानपुर में नशेबाज सिपाही ने किया हंगामा तो ख़ुद चखा हवालात का स्वाद

यूपी के कानपुर में वर्दी के रौब में चूर एक सिपाही ने शराब के नशे में एक युवक से अभद्रता कर दी, जिसके बाद उसे हवालात की हवा खानी पड़ी. मामला स्वरूप नगर इलाके का है, जहां नशे में धुत सिपाही ने अपने साथी के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया. कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मण बाग इलाके में एक युवक टहल रहा था, तभी डीसीपी ईस्ट के एस्कॉर्ट में तैनात चालक अंकुर कुमार ने अपने साथी प्रवीण के साथ उनसे बदसलूकी की. पीड़ित ने तुरंत इसकी जानकारी एसीपी स्वरूप नगर को दी, जिसके बाद मौके पर सर्किल के कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई.

पद की धौंस दिखाने लगा

पुलिस ने जब नशे में धुत सिपाही अंकुर को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने हाथापाई शुरू कर दी और अपने पद की धौंस दिखाने लगा. किसी तरह पुलिस उसे काबू में कर थाने ले आई. मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद सिपाही अंकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है. जबकि उसके साथी प्रवीण की तलाश जारी है.

पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज और मारपीट की

चौकी प्रभारी नगर निगम, सौरभ सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें लक्ष्मण बाग कॉलोनी में दो व्यक्तियों द्वारा शराब के नशे में हंगामा करने की सूचना मिली थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो एक आरोपी, प्रवीण कुमार, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जबकि दूसरा, अंकुर कुमार, पुलिस से ही उलझ पड़ा. उसने न केवल पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज और मारपीट की, बल्कि डीसीपी ईस्ट का नाम लेकर उन्हें धमकाने भी लगा. आरोपी सिपाही अंकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और फरार प्रवीण की तलाश की जा रही है.