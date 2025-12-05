विज्ञापन
विशेष लिंक

शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता ने किया बैंक लॉकर से कीमती सामान गायब होने का दावा, जांच शुरू

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि 19 सितंबर को वे बैंक गए थे और उन्होंने लॉकर में पैसे और कई कीमती सामान रखे थे, लेकिन 22 अक्टूबर को जब वे दोबारा लॉकर चेक करने पहुंचे तो वहां रखी कई चीज़ें गायब मिलीं.

Read Time: 2 mins
Share
शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता ने किया बैंक लॉकर से कीमती सामान गायब होने का दावा, जांच शुरू
मुंबई:

पूर्व विधायक और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने बड़ा दावा किया है. शिवसेना नेता का दावा है कि उनके बैंक लॉकर से कीमती सामान गायब है. इस मामले में शिवसेना नेता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने विले पारले पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, उनके बैंक लॉकर से कीमती सामान और नकद रकम चोरी हो गई है.

बैंक लॉकर से क्या-क्या गायब

हेगड़े ने बताया कि उनका लॉकर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की विले पारले ईस्ट शाखा में है. 19 सितंबर को वे बैंक गए थे और उन्होंने लॉकर में पैसे और कई कीमती सामान रखे थे, लेकिन 22 अक्टूबर को जब वे दोबारा लॉकर चेक करने पहुंचे तो वहां रखी कई चीज़ें गायब मिलीं. हेगड़े के मुताबिक, लॉकर में उनकी पारिवारिक धरोहर, दिवंगत मां के गहने, उनकी बचत, लाइसेंसी रिवॉल्वर, घड़ियां, महत्वपूर्ण फाइलें–दस्तावेज और नकद रकम रखी हुई थी.

इस मामले में पुलिस का एक्शन

यह सब सामान आंशिक रूप से गायब था और कुछ में गड़बड़ी भी पाई गई. इस मामले में विले पारले पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर ली है. एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब बैंक से पूरी जानकारी जुटा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लॉकर तक किस–किस की पहुंच थी और चोरी कैसे हुई. कृष्णा हेगड़े ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रशासन से भी जवाब मांगा है. मामले में अभी तक एफ आई आर दर्ज नहीं हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Krishna Hegde Bank Locker Theft, Shiv Sena Leader Locker Missing Valuables, Bank Locker Fraud Mumbai, Valuable Items Missing From Locker, Police Investigation Bank, Vile Parle Bank Locker Complaint, Former MLA Krishna Hegde News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com