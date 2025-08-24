पत्नी को लोहे की रॉड से मारकर की हत्या, फिर खुद फांसी लगा ली... बढ़ रहे पति-पत्नी के मामले

पति-पत्नी का संबंध सबसे करीब का होता है, लेकिन अब यही संबंध सबसे खतरनाक होता जा रहा है. आए दिन पति-पत्नी में से एक की या फिर दोनों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं. ताजा मामला महाराष्ट्र के जालना जिले का है. यहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी. उसकी सास जब मौके पर पहुंची तो देखी कि दोनों मर चुके हैं.

मामला क्या है

भोकरदन तालुका के पारध गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से सिर पर वार कर हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पत्नी का नाम कीर्ति समाधान अलहट है और उसकी उम्र महज 23 वर्ष है. वहीं आत्महत्या करने वाले पति का नाम समाधान रंगनाथ अलहट है. बताया गया है कि कीर्ति और समाधान के बीच लगातार विवाद होता रहता था. इसी दौरान समाधान ने कीर्ति के साथ मारपीट और गाली-गलौज की. कीर्ति ने फोन करके अपने माता-पिता को इस बारे में बताया था. झगड़े के बीच समाधान ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मां जब अपनी बेटी से मिलने आई तो घर में बेटी और दामाद दोनों को मरा हुआ पाया.

ऐसी घटनाएं अक्सर पारिवारिक विवादों के कारण होती हैं और इनका परिणाम बहुत दुखद हो सकता है. अन्य जगहों पर भी पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी की हत्या करने की घटनाएं सामने आईं हैं.

कुछ अन्य समान घटनाएं

लातेहार में हत्या: पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी पत्नी की लकड़ी से सिर पर वार कर हत्या कर दी.

गोपालगंज में हत्या: पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी.

मंगलुरु में हत्या: मामूली विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी.

ग्रेटर नोएडा में हत्या: पति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

भारत में दहेज की लालच ने दशकों से महिलाओं को मौत की आग में झोंका है. NCRB (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो) के अनुसार, 2022 में दहेज हत्या के कुल 6,450 मामले दर्ज हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा ने अकेले 80% मामलों में योगदान दिया. इसका अर्थ है कि हर तीन दिन में लगभग 54 महिलाएं दहेज प्रताड़ना और हत्या का शिकार होती रही है. यह सिर्फ संख्या नहीं, यह दर्दनाक सच्चाई है.

वहीं पत्नियों ने भी अपने पतियों को जान से मार दिया है. लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं. इसने समाज को और डरा दिया है. सामाजिक ताना-बाना पूरी तरह से इससे ध्वस्त होता दिख रहा है.