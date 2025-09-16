विज्ञापन
केरल: 16 साल के लड़के का दो साल तक 14 लोगों ने किया यौन उत्‍पीड़न, राजनेता सहित 9 गिरफ्तार

तिरुवनंतपुरम:

केरल पुलिस ने एक 16 साल के लड़के के कथित यौन उत्‍पीड़न के सिलसिले में एक राजनेता, दो सरकारी कर्मचारियों और एक फुटबॉल कोच सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि संदिग्धों ने एक समलैंगिक डेटिंग ऐप पर किशोर से दोस्ती की. कासरगोड पुलिस प्रमुख विजय भारत रेड्डी ने एनडीटीवी को बताया कि दसवीं कक्षा के छात्र ने दो साल पहले यह ऐप डाउनलोड किया था और संदेह है कि पिछले दो सालों में कासरगोड, कन्नूर, कोझीकोड और एर्नाकुलम में 14 अलग-अलग पुरुषों ने उसका यौन उत्‍पीड़न किया.

विजय भारत रेड्डी ने कहा, "कथित तौर पर यह यौन उत्‍पीड़न लड़के के घर और दूसरे जिलों में कई जगहों पर हुए. मामला तब सामने आया जब लड़के की मां को शक हुआ और जब उसने अपने घर से एक शख्‍स को भागते देखा. उन्‍होंने अपने अपने बेटे से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया. मां ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क किया, जिसने पुलिस को सूचित किया."

16 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज

लड़के के बयान के बाद पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत 16 व्यक्तियों के खिलाफ 14 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं.

कासरगोड जिले में घटित आठ मामलों की जांच के लिए एक उप-पुलिस अधीक्षक और चार निरीक्षकों के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है. शेष छह मामलों को जांच के लिए कोझिकोड और कन्नूर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है.

और भी हो सकती हैं गिरफ्तारियां

14 संदिग्धों की उम्र 25 से 51 वर्ष के बीच है. पुलिस ने यह भी साफ किया है कि आरोपियों में से एक रेलवे कर्मचारी है. जांच जारी रहने पर और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.

पुलिस उस डेटिंग एप की भी जांच कर रही है, जहां पर सेल्‍फ-रिपोर्टिंग और आयु सत्यापन का प्रावधान था, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई खामियां थीं, जिससे नाबालिग का यौन शोषण हुआ.

