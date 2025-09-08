विज्ञापन
झारखंड : रामगढ़ में ज्वेलर्स शॉप में लूट, स्टाफ से की मारपीट; CCTV खंगालने में जुटी पुलिस

लुटेरे ज्वेलर्स की दुकान के दिन भर की कमाई के लगभग ढाई लाख और सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए.

झारखंड : रामगढ़ में ज्वेलर्स शॉप में लूट, स्टाफ से की मारपीट; CCTV खंगालने में जुटी पुलिस
  • झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सतकौड़ी नगर में जीसी ज्वेलर्स शॉप में लूट
  • डकैतों ने दुकान में फायरिंग कर संचालक, उनके पुत्र और स्टाफ को घायल किया
  • एक डकैत का देसी कट्टा दुकान के बाहर गिरा जिससे पुलिस को जांच में मदद मिली है
रांची:

झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सतकौड़ी नगर स्थित जीसी ज्वेलर्स की होलसेल सोने-चांदी की दुकान में रविवार देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया. दुकान में पांच की संख्या में आए नकाबपोश डकैतों ने पहले जमकर लूटपाट की और फायरिंग करते हुए संचालक, उनके पुत्र और स्टाफ को घायल कर फरार हो गए. डकैत दिनभर की बिक्री की रकम, लगभग ढाई लाख रुपये, और सोने-चांदी के जेवरात लूट ले गए.

सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस

लूट के दौरान दुकान संचालक आशीष ने डकैतों से भिड़ने की कोशिश की और उन्हें दुकान से बाहर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण वे सफल नहीं हो सके. मगर भागने के दौरान एक डकैत का देसी कट्टा दुकान से कुछ दूरी पर गिर गया. इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं. सीसीटीवी फुटेज में पांच डकैतों में से दो हेलमेट पहने, दो नकाब में और एक टोपी लगाए हुए पिस्तौल के साथ साफ नजर आ रहा है.

दुकानदार ने क्या कुछ बताया

दुकानदार आशीष ने बताया, "मैं दुकान में बैठा था, तभी पांच लुटेरे अंदर घुसे और तोड़फोड़ व मारपीट शुरू कर दी. सभी के हाथों में पिस्तौल थी. विरोध करने पर उन्होंने पिस्टल के बट से मेरे सिर पर वार किया और कई राउंड फायरिंग भी की. इसके बाद वे जेवरात और बिक्री की रकम लेकर फरार हो गए." रामगढ़ पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डकैतों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है. अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और अपराधियों को पकड़ती है.

