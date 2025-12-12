विज्ञापन

सुपरस्टार पिता बने संन्यासी, पारसी मां और दो सौतेले भाई-बहन, धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना के परिवार में जानें कौन-कौन हैं?

अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाकर हर जगह था गए हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जितना पसंद किए जा रहे हैं आइए आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं.

कैसा है धुरंधर के रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना का परिवार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई फैमिली ऐसी हैं जिनकी लेगिसी चलती आई है. उनके परिवार के ज्यादातर लोग फिल्मों में ही नजर आए हैं. सबकी कहानी एक से बढ़कर एक रही है. मगर खन्ना परिवार की बात अलग है. उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं रही है. खन्ना परिवार इस समय सु्र्खियों में है इसके पीछे का कारण अक्षय खन्ना हैं. अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर छाए हुए हैं. उन्होंने इस फिल्म से एक बार फिर लोगों को इंप्रेस कर दिया है. अक्षय खन्ना दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं. आइए आपको अक्षय के परिवार के बारे में बताते हैं.

ऐसा है अक्षय खन्ना का परिवार

अक्षय खन्ना के पिता नाम विनोद खन्ना था. विनोद खन्ना की तीन बहनें और एक भाई था. विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना भी एक्टर हैं. प्रमोद खन्ना ने दबंग 3 में विनोद खन्ना के निधन के बाद उनका रोल निभाया था.विनोद खन्ना 70 और 80 के दशक के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे. वो अपनी एक्टिंग के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे.

सन्यासी बन गए थे विनोद खन्ना

विनोद खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे. जब वो अपने करियर के पीक पर थे तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और आध्यात्म अपना लिया था. वो ओशो के शिष्य बन गए थे और सन्यासी बन गए थे. उस समय अक्षय सिर्फ 5 साल के थे. विनोद खन्ना के इस फैसले के बाद परिवार को झटका लगा था और उनकी पहली शादी टूट गई थी.

ये है दूसरा परिवार

गीतांजलि से तलाक के बाद विनोद खन्ना ने 1990 में दूसरी शादी की थी. उन्होंने कविता खन्ना से शादी की थी. कविता और विनोद के दो बच्चे साक्षी खन्ना और श्रद्धा खन्ना हैं.साक्षी ने अपने पापा की तरह एक्टिंग में कदम रखा.अक्षय के अपने सौतेले भाई-बहनों से अच्छे संबंध हैं.

