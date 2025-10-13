जालंधर : थाना फिल्लौर के पूर्व SHO भूषण कुमार पर एक और महिला के गंभीर आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

जालंधर देहात के थाना फिल्लौर के पूर्व एसएचओ भूषण कुमार के खिलाफ एक और महिला ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. महिला द्वारा थाना प्रभारी की ऑडियो भी मीडिया को दी गई है. वहीं एक वीडियो कॉल की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें थाना प्रभारी भूषण कुमार बिना कपड़ों के महिला को कॉल करता हुआ नजर आ रहा है. पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने मीडिया में देखा कि भूषण कुमार द्वारा दूसरी लड़की को परेशान किया गया था, जब उसने हिम्मत दिखा कर मीडिया में अपनी बात बताई तो उन्हें भी लगा कि अपनी बेटी के साथ हुए उत्पीड़न को लेकर मीडिया में आना चाहिए.

हमें घर तक छोड़ के जाना पड़ा...

इस बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को हमारे घर में कुछ मुलाजिम भेजे थे. जिन्होंने कहा कि तुम्हारे पति का नाम एक लिस्ट में आया है. इसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी के साथ बात भी कराई. थाना प्रभारी ने कहा कि थाने में आओ, जब हम थाने में गए तो वह हमारा नंबर मांग रहा था. जब मैं अपने पति का नंबर देकर उसे आई तो वह बार-बार उसे नंबर पर फोन कर रहा था. उसके बाद उसने फिर से जब थाने बुलाया, तो उसने मेरी बेटी से नंबर मांगा. बेटी ने मेरा नंबर दिया तो वह सुबह 7:00 ही उसे नंबर पर कॉल करने लग गया. महिला ने कहा कि हम लोग उसे इतना परेशान हो गए थे कि हम अपना घर छोड़कर दूसरे इलाके में चले गए थे.

थाना प्रभारी पर महिला के क्या आरोप

महिला ने कहा कि फिर उसने थाना प्रभारी को झूठ बोला कि बेटी अब इंडिया में नहीं है, वह विदेश में चली गई है. इसके बाद थाना प्रभारी ने महिला को भी परेशान करना शुरू कर दिया. थाना प्रभारी मेरे को कहने लगा कि तेरा नाम लिस्ट में आया है तो उसको हवालात में डालो, जब पंचायत ने साथ दिया तो वह घर आ गई. महिला ने बताया कि इसके बाद उन्होंने गढ़ा के रहने वाली लड़की की वीडियो देखी, जिसने थाना प्रभारी के खिलाफ हिम्मत दिखाई और अपनी आप बीती बताई. जिसे देखकर मुझे भी हिम्मत आई ताकि हम भी थाना प्रभारी के खिलाफ आगे जाकर आवाज उठा सके.

आरोपों पर थाना प्रभारी ने क्या कहा

थाना प्रभारी भूषण कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 1988 में बतौर सिपाही महकमे में भर्ती हुआ था. उसके चलते समय समय पर अच्छा काम करने पर डिपार्टमेंट द्वारा मुझे तरक्की देकर इंस्पेक्टर बनाया गया. 5 जून को थाना फिल्लौर में बतौर एसएचओ तैनात हुआ था. उन्होंने बताया कि मेरे पास पीड़ित महिला अपनी बेटी को लेकर थाने आई थी, जिन्होंने बताया था कि पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसके साथ रेप किया था. मैंने कहा कि मेरे पास अभी महिला इंस्पेक्टर नहीं है. आपका मामला महिला इंस्पेक्टर ही दर्ज कर सकती है, जिसको लेकर मैं महिला इंस्पेक्टर का इंतजाम कर लेता हूं. जब उन्होंने कहा कि वो थाने आ रहे हैं तो महिला इंस्पेक्टर को जालंधर से बुला लिया गया.

पैसे ऐंठने का आरोप

सुबह का टाइम देकर महिला इंस्पेक्टर और पीड़िता को बुला लिया था. जहां पर महिला इंस्पेक्टर द्वारा एकांत में बैठकर लड़की और उसकी मां के बयान दर्ज किए गए और मामला भी दर्ज कर लिया गया. थाना प्रभारी ने कहा कि कुछ लोग अपना गैंग बनाकर उसे लोक इंसाफ पार्टी का नाम देकर दूसरे पक्ष से पैसे ऐंठने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि यह सब जब वीडियो वायरल हुई तो उनके पारिवारिक सदस्य और बच्चों ने इस वीडियो को देखा और उन्होंने कहा कि हमें आप पर विश्वास है आप इसी बात को चिंता मत कीजिए.

थाना प्रभारी ने कहा कि इसके बाद उनका छोटा बेटा खुद उनके साथ आया और जरनैल सिंह के घर गया. जहां पर उसने रिक्वेस्ट की कि उसके पिता बहुत जिम्मेदार अफसर है, ऐसा करके उन्हें परेशान मत किया जाए. थाना प्रभारी ने आरोप लगाया कि जरनैल सिंह ने बात करने के लिए उन्हें एकांत जगह में बुलाया. जहां पर उसके साथ राम जी और जरनैल सिंह भी थे. जहां उन्होंने कहा कि तू एसएचओ लग रहा है तो तू कम से कम एक करोड़ रुपए दे दें. उन्होंने इतने पैसे देने से मना कर दिया.

धमकी देने का भी आरोप

इसके बाद उनके द्वारा दूसरी महिला की एक ऑडियो वायरल कर दी गई, उसमें जो उनके द्वारा अच्छे शब्द बेटा करके बोल गए थे, वह ऑडियो से काटकर उसे वायरल कर दिया गया. वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान के नंबर से थ्रेट कॉल आई है. इस नंबर पर फोन करके व्यक्ति ने कहा कि वह शहजाद भट्टी बोल रहा है. उसने भी धमकी दी है. थाना प्रभारी ने आरोप लगाया कि लोक इंसाफ पार्टी के जरनैल सिंह के कांटेक्ट पाकिस्तान के डॉन के साथ भी है, जिनके द्वारा उन्हें धमकियां दिलवाई जा रही हैं.