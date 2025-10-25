विज्ञापन
विशेष लिंक

धरती पर किस बड़े ऑपरेशन में लगी है कई मुल्कों की पुलिस, बंदर, कछुए, मछलियों समेत कई पशु-पक्षी हुए बरामद

इंटरपोल की रिपोर्ट के मुताबिक, 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में अवैध जंगल कटाई के हॉटस्पॉट मिले, जिनका संबंध अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से है.

Read Time: 2 mins
Share
धरती पर किस बड़े ऑपरेशन में लगी है कई मुल्कों की पुलिस, बंदर, कछुए, मछलियों समेत कई पशु-पक्षी हुए बरामद

अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन INTERPOL के नेतृत्व में चले एक बड़े अभियान ऑपरेशन माद्रे तिएरा VII ने अमेरिका महाद्वीप में पर्यावरण से जुड़े अपराधों पर जोरदार कार्रवाई की है. इस दो महीने लंबे ऑपरेशन (1 मई से 30 जून 2025) में 225 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई सौ अन्य संदिग्धों की पहचान कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. यह अभियान इंटरपोल के सेंट्रल अमेरिका रीजनल ब्यूरो और एनवायरनमेंटल सिक्योरिटी यूनिट की अगुवाई में चलाया गया, जिसमें 9 देशों की पुलिस एजेंसियों ने हिस्सा लिया. इसमें कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, मेक्सिको, निकारागुआ और पनामा शामिल हैं.

  • 400 से ज्यादा पर्यावरण अपराध पकड़े गए
  • अभियान के दौरान 400 से अधिक पर्यावरण अपराधों का खुलासा हुआ, जिनमें शामिल हैं
  • 203 मामले अवैध कटाई और वन अपराधों के
  • 138 वन्यजीव तस्करी के
  • 26 अवैध मछली पकड़ने के
  • 23 अवैध खनन के
  • 16 प्रदूषण और रासायनिक अपराधों के
  • अवैध वन्यजीव और लकड़ी की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई
  • इस अभियान में कई देशों ने कई संरक्षित और दुर्लभ प्रजातियों को बचाया, जिनमें
  • पनामा में कैपिबारा (Capybara) के बच्चे
  • कोलंबिया में दुर्लभ पक्षी (करीब 9,300 डॉलर मूल्य के)
  • कोस्टा रिका में लुप्तप्राय ऐक्सोलोटल (Axolotl)
  • मेक्सिको में सफेद बाघ
  • डोमिनिकन रिपब्लिक में हिस्पानिओलन तोते (Cotorras) शामिल हैं

इसके अलावा मेक्सिको में 14 टन चारकोल, निकारागुआ में आधी टन अवैध मछलियां, और ग्वाटेमाला में कीमती लकड़ी जब्त की गई. जप्त किए गए माल में पक्षी, सरीसृप, कछुए, बंदर, बड़े बिल्लियों (Big Cats) के साथ-साथ 2.4 टन शार्क और रे मछलियों के पंख, 875 किलो टोटोआबा मछली, और 7 किलो सूखा सी कुकंबर भी शामिल था जो एशिया और यूरोप में अवैध व्यापार के लिए भेजे जा रहे थे.

Latest and Breaking News on NDTV

50,000 हेक्टेयर में अवैध जंगल कटान का खुलासा

इंटरपोल की रिपोर्ट के मुताबिक, 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में अवैध जंगल कटाई के हॉटस्पॉट मिले, जिनका संबंध अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से है.

Latest and Breaking News on NDTV

अवैध सोना खनन और बाल मजदूरी का मामला

पनामा में एक बड़े अवैध गोल्ड माइनिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें बाल मजदूरी, मानव तस्करी और पारे (Mercury) से प्रदूषण के साक्ष्य मिले. कई स्थानों पर पारा की तस्करी, पानी के स्रोतों में जहरीले पदार्थों से प्रदूषण, और स्वास्थ्य जोखिम सामने आए. ऑपरेशन के दौरान हथियार, गाड़ियां, नावें और संचार उपकरण भी जब्त किए गए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Environmental Crimes, Interpol, Environmental Crimes In The America
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com