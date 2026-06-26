साउथ दिल्ली में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, शादी के डेढ़ साल बाद मारी 2-3 गोलियां

दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में गुरुवार रात घरेलू विवाद के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी पति वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार है. सूचना मिलने पर पहुंची तिगड़ी थाना पुलिस ने घटनास्थल से शव कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम को भेजा है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, 33 वर्षीय कविता अपने पति शुभम गहलोत के साथ संगम विहार स्थित अमृता पब्लिक स्कूल के पास के-2 ब्लॉक में रहती थी. दोनों की सादी लगभग डेढ़ साल पहले हुई थी. पति एक निजी कंपनी में फाइनेंस से जुड़ा काम करता है.

आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे दोनों

पुलिस सूत्रों के अनुसार, परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. शुभम जब गुरुवार शाम को ऑफिस से लौटा तो दोनों के बीच फिर कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर शुभम ने कथित तौर पर पिस्तौल निकालकर पत्नी पर दो से तीन गोलियां दाग दीं.

आसपास के लोगों ने सुनी गोलियों की आवाज

गोली लगने से कविता की मौके पर ही मौत हो गई. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मौके से दो से तीन खोखे भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है.

पुलिस ने क्या कहा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और हत्या के पीछे कोई अन्य वजह थी या नहीं, इसका खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल आरोपी शुभम गहलोत फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापामारी की जा रही है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

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