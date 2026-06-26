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भाजपा की महिला पार्षद पर आवारा पशुओं का हमला, हवा में उछाला तो सिर के बल गिरीं; आईं गंभीर चोटें

शशि चंदना ने बताया कि उन्होंने इलाके में आवारा मवेशियों की कई शिकायतें MCD में की थीं, लेकिन ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई. BJP councillor shasha chandna suffers head injury in stray cattle attack in East Delhi

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भाजपा की महिला पार्षद पर आवारा पशुओं का हमला, हवा में उछाला तो सिर के बल गिरीं; आईं गंभीर चोटें
आवारा मवेशियों ने भाजपा पार्षद पर किया हमला.

दिल्ली में आवारा कुत्तों के अलावा आवारा पशुओं का आतंक भी थम नहीं रहा है. पूर्वी दिल्ली से बीजेपी पार्षद शशि चंदना आवारा पशुओं का शिकार हो गईं. जब वह घर जा रही थीं तो रास्ते में मौजूद मवेशी ने उनपर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डावली वार्ड से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) की पार्षद और BJP से जुड़ीं शशि चंदना ने बताया कि 24 जून की सुबह करीब 10 बजे अपने इलाके में पास के मंदिर से घर लौट रही थीं. तभी मवेशी ने सामने से हमला किया, इस दौरान वह हवा में उछल गईं. जब गिरीं तो सिर सड़क पर टकरा गया, जिससे उनको चोटें आई हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने इलाके में आवारा मवेशियों के बारे में MCD में कई शिकायतें की हैं, लेकिन ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है." उनके पति मोहन चंदना ने बताया कि उनका इलाज पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार स्थित एक नर्सिंग होम में चल रहा है और वह अभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

NOTE: ये खबर अपडेट की जाएगी...

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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