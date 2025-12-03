विज्ञापन
बाल खींचे, नीचे पटका, घुटने मारे... छात्राओं से स्कूल संचालक की मारपीट का ये वीडियो देख खून खौल जाएगा

सीसीटीवी फुटेज में स्कूल संचालक एक छात्रा को पीटते, बाल पकड़कर घसीटते और धक्का देकर गिराते दिख रहा है. छात्रा जब उठने का प्रयास करती है तो उसे घुटने भी मारता है.

  • हरियाणा में फतेहाबाद के एक स्कूल में संचालक का छात्राओं से बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल है
  • वीडियो में संचालक 9 छात्राओं को लाइन में खड़ा करके धमकाता और मारपीट करता नजर आ रहा है
  • स्कूल में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है
हरियाणा में फतेहाबाद जिले के एक स्कूल में छात्राओं के साथ बेरहमी से मारपीट का खौफनाक मामला सामने आया है. घटना के सीसीटीवी फुटेज में स्कूल संचालक छात्रा को पीटते, बाल पकड़कर घसीटते और धक्का देकर गिराते दिख रहा है. छात्रा जब उठने का प्रयास करती है तो उसे घुटने भी मारता है. एक अन्य छात्रा को भी गिरेबान पकड़कर धकियाता है. 

53 सेकंड का वीडियो दिल दहला देगा

फतेहाबाद जिले के एक गांव में छात्राओं की बेरहमी से पिटाई का 53 सेकंड का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फुटेज सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस तुरंत हरकत में आ गए हैं और मामले की जानकारी लेने में जुट गए हैं. स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी हो रही है. 

9 छात्रों को लाइन में खड़ा करके मारपीट

यह घटना 24 नवंबर की है. बताया जा रहा है कि 11वीं और 12वीं की इन छात्राओं के पास से मोबाइल मिलने के बाद स्कूल संचालक का पारा हाई हो गया था. वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि स्कूल संचालक ने 9 छात्राओं को लाइन में खड़ा कर रखा है और उन्हें बुरी तरह धमका रहा है. 

छात्रा को बाल पकड़कर घसीटा, घुटने मारे

धमकाते हुए स्कूल संचालक आपे से बाहर हो जाता है और एक छात्रा को बाल पकड़कर पीटने लगता है. घसीटते हुए उसे नीचे गिरा देता है. उसका सिर टेबल से टकरा जाता है. जब छात्रा उठने का प्रयास करती है तो संचालक उसे घुटने से मारता है और बाल खींचता है. इसी तरह से एक अन्य छात्रा को गिरेबान पकड़कर घसीटता है. 

वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी हरकत में 

सोशल मीडिया पर घटना की फुटेज वायरल हो रही है. फुटेज सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय पुलिस हरकत में आ गए और जांच शुरू कर दी है. अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल और पीड़ित छात्राओं से जानकारी जुटा रहे हैं. वीडियो को देखकर लोगों में काफी गुस्सा है और वह स्कूल संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

AAP नेता ने बच्चों की सुरक्षा पर उठाए सवाल 

आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि जिस प्रिंसिपल पर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही उन पर अत्याचार कर रहा है. ऐसे हालत में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. आखिर मां-बाप बच्चों को कहां पढ़ाएं.

