डंपर के नीचे 70 मीटर तक घिसटता रहा युवक, कानपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा

पुलिस ने कहा कि फुटेज के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि युवक नशे की हालत में था और खुद डंपर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक की पहचान 32 वर्षीय कैविल्स देव गौतम के रूप में हुई है.
  • कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में डंपर के नीचे आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई.
  • मृतक की पहचान कैविल्स देव गौतम के रूप में हुई है. जो निर्माणाधीन मकानों में काम करता था.
  • पुलिस के अनुसार युवक नशे की हालत में था और खुद डंपर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे यह हादसा हुआ.
कानपुर:

कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने देखने वालों की रूह कंपा गई. एक भारी-भरकम डंपर के नीचे आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना का 40 सेकेंड का CCTV फुटेज सामने आया है, जो की विचलित करने वाला है. CCTV फुटेज में घटना की पूरी कहानी कैद है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर जाम की स्थिति है और एक डंपर खड़ा है. अचानक एक युवक सड़क पर रुके हुए उस डंपर की ओर बढ़ता है. वह डंपर पर चढ़ने की कोशिश करता है, इतने में डंपर चलने लगता है. तभी उसका संतुलन बिगड़ता है और पैर फिसल जाता है. वह सीधे डंपर के पिछले पहियों के पास गिरता है. जैसे ही वह गिरता है, डंपर आगे बढ़ जाता है.

डंपर का भारी पहिया उसे रौंदते हुए आगे निकल जाता है और युवक करीब 70 मीटर तक सड़क पर घिसटता चला जाता है. मृतक की पहचान 32 वर्षीय कैविल्स देव गौतम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रेउना का रहने वाला था. कैविल्स निर्माणाधीन मकानों में पाड़ लगाने का ठेका लेते थे. उसके पिता छोटेलाल किसान हैं. परिवार में मां केसकली, दो भाई प्रमोद और इंद्रजीत और तीन शादीशुदा बहनें हैं.

वर्तमान में वह कर्रही में अपनी बड़ी बहन राधा देवी के घर रहकर अपना काम संभालते थे. घटना की जानकारी होने पर मृतक के परिजनों ने इसे सोची-समझी साजिश और हत्या बताया था. परिजनों का आरोप है कि गांव में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है. उनका दावा है कि इसी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष ने कैविल्स को डंपर से जानबूझकर रौंदवाया है. परिवार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर इस मामले की गहराई से जांच की मांग की है.

"युवक नशे की हालत में था"

घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद इसी हादसा बताया जा रहा है. हनुमन्त थाना प्रभारी राजीव सिंह ने एनडीटीवी से बताया कि घटनास्थल से मिले CCTV फुटेज को देखा गया है. फुटेज के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि युवक नशे की हालत में था और खुद डंपर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

