गला पीछे से रेता गया... गोवा में रूसी महिला की हुई हत्या मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे

गोवा में सामने आए रशियन नागरिकों की दोहरी हत्या के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं. गोवा पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक दोनों ही महिलाओं की हत्या बेरहमी के साथ की गई थी. पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों पीड़ित महिलाओं, जिनका नाम एलेना बताया जा रहा है, की हत्या अलेक्सी लियोनोव ने की है. जांच में सामने आया है कि दोनों हत्याओं में एक ही किचन नाइफ का इस्तेमाल किया गया था. एक महिला का शव पुलिस को थोड़ी डिकंपोज़ (सड़ने की शुरुआती) हालत में मिला था, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या अलग-अलग समय पर की गई हो सकती है.

सूत्रों के अनुसार, दोनों महिलाओं का गला पीछे से रेता गया था. खून से सनी घटनास्थल की स्थिति भी जांच में सामने आई है एक एलेना का शव बाथरूम के बाहर मिला, जबकि दूसरी एलेना का शव बाथरूम के अंदर पाया गया। इसके अलावा, पुलिस को एक शव नग्न अवस्था में मिला, जबकि दूसरा शव अर्ध-नग्न हालत में था.

फिलहाल आरोपी अलेक्सेई लियोनोव गोवा पुलिस की कस्टडी में है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहा है और कई और हत्याएं करने जैसे दावे भी कर रहा है. हालांकि, गोवा पुलिस उसके हर दावे की गंभीरता से जांच कर रही है और तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है.पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में हर एंगल से जांच जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी सबूतों और दावों को वेरिफ़ाई किया जा रहा है.

आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने पिछले दिनों इस मामले में गिरफ्तार रूसी नागरिक अलेक्सी लियोनोव ने पुलिस पूछताछ के दौरान दावा किया था कि जिन दो महिलाओं की लाशें बरामद हुई हैं, वे उसकी कथित वारदातों की आखिरी शिकार नहीं हो सकतीं. गोवा पुलिस सूत्रो के अनुसार 37 वर्षीय अलेक्सी लियोनोव को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले उत्तरी गोवा के अरंबोल इलाके में उसकी कथित लिव-इन पार्टनर एलेना कस्थानोवा की लाश मिली थी.मकान मालिक ने कमरे में उसका शव देखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया.

बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने महिला की चीखें सुनी थीं और मौके पर पहुंचे. लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था. वह पहली मंजिल से कूदकर भाग गया था.गोवा पुलिस सूत्रो के अनुसर पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक और शव तक पहुंचाया. यह लाश मोरजिम गांव में मिली, जिसकी पहचान 37 वर्षीय एलेना वानेएवा के रूप में हुई. पुलिस का मानना है कि उसकी हत्या 14 जनवरी की रात को की गई थी और उसकी भी गला रेतकर जान ली गई.

