गैंगस्टरों का नया ठिकाना बन रहा जॉर्जिया, भारत से शूटरों की भर्ती... जांच एजेंसी का बड़ा खुलासा

- भारतीय जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर भारत में शूटरों की भर्ती कर रहे हैं.
- जॉर्जिया से गैंगस्टर वेंकट गर्ग सोशल मीडिया के जरिए उत्तर भारत के युवाओं को पैसे का लालच देकर भर्ती करता है.
- जांच में सामने आया कि वेंकट गर्ग कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ मिलकर एक्सटार्शन सिंडिकेट चला रहा है.
भारतीय जांच एजेंसियों ने अपराधियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर अपने गैंग में भारत से शूटरों की भर्तियां कर रहे हैं. दिल्ली में हाल ही में हुई फायरिंग मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में बताया है कि अमेरिका, दुबई, कनाडा, पुर्तगाल, अजरबैजान और नेपाल के बाद अब जॉर्जिया गैंगस्टरों का नया ठिकाना बन गया है. भारत में अपराधों को अंजाम देने के लिए जॉर्जिया में बैठकर शूटरों की भर्ती की जा रही है. इसके लिए युवाओं को पैसों का लालच दिया जाता है और गैंग में शामिल किया जाता है.
स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि जॉर्जिया शूटरों की भर्ती का नया हेडक्वार्टर बनता जा रहा है. भारत से 3 हजार से ज्यादा किमी की दूरी पर शूटरों की भर्ती की जा रही है. जॉर्जिया में हो रही इन भर्तियों को लेकर जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है और बताया है कि अपराध की दुनिया में एक नया नाम सामने आया है और वो ही यह भर्तियां कर रहा है.
जॉर्जिया से भर्ती कर रहा है वेंकट गर्ग
जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह भर्तियां गैंगस्टर वेंकट वर्ग कर रहा है. वेंकट जॉर्जिया से शूटरों की भर्ती में जुटा है. दिल्ली में हाल ही में हुई फायरिंग के आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है.
कुशवाहा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया के जरिए उत्तर भारत में युवाओं से संपर्क किया जाता है और पैसों का लालच देकर उन्हें भर्ती किया जाता है.
उन्होंने बताया कि वेंकट, कपिल सांगवान के साथ मिलकर एक्सटार्शन सिंडिकेट चला रहा है. कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान इस वक्त अमेरिका में है और दिल्ली-एनसीआर में उसके नाम की काफी दहशत है. दिल्ली पुलिस ने उसके चार शूटरों को गिरफ्तार किया है.
चार शूटरों की गिरफ्तारी से खुले राज
कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने नवीन, मोहन, नवीन और हर्षदीप को दो अलग-अलग मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. यह सभी आरोपी छावला में बिल्डर सुखवीर शौकीन के यहां फायरिंग में शामिल थे. शूटरों ने बिल्डर के घर और फॉर्म हाउस में 15 राउंड फायरिंग की थी.
उन्होंने कहा कि शूटरों ने बताया कि वेंकट कपिल सांगवान के कहने पर बड़े पैमाने पर हरियाणा,राजस्थान ,दिल्ली और आसपास के राज्यों में भर्तियां कर रहा है.
वेंकट के खिलाफ 10 से ज्यादा मामले
पुलिस अधिकारी ने बताया कि वेंकट हरियाणा के नारायणगढ़ का रहने वाला है. उसके खिलाफ लूट, हत्या और फिरौती के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.
साथ ही कहा कि उस पर गुरुग्राम में बसपा नेता की हत्या में शामिल रहने का आरोप है और इसी मामले के बाद वह गुरुग्राम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था.
विदेश में बैठकर भर्ती कर रहे हैं गैंगस्टर
इस समय एक दर्जन से ज्यादा बड़े गैंगस्टर देश से बाहर हैं, जो लगातार अपने गैंग में विदेश से बैठकर भर्तियां कर रहे हैं. इनमें ये शामिल हैं-
- हैरी बॉक्सर - अमेरिका
- वेंकट गर्ग - जॉर्जिया
- हिमांशु भाऊ - पुर्तगाल
- अनमोल बिश्नोई - अमेरिका
- गोल्डी बराड़ - कनाडा
- गोल्डी ढिल्लो - कनाडा
- नीरज फरीदपुरियां - अमेरिका
- रोहित गोदारा - कनाडा
- सुनील सरधनानिया - दुबई
