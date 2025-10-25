विज्ञापन
फरीदाबाद पुलिस ने तीन साल के बच्चे की हत्या के आरोप में सौतेले पिता को गिरफ्तार किया

पुलिस के अनुसार उसने बच्चे के शव को जिस जगह पर ठिकाना लगाया था उसका भी खुलासा किया जिसे बाद में सेक्टर 58 औद्योगिक क्षेत्र की झाड़ियों से बरामद किया गया.

फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ इलाके में अपने तीन साल के सौतेले बेटे की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को फरीदाबाद की एक अदालत में पेश किया गया जिसके बाद उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. एक अधिकारी के अनुसार फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका वर्तमान पति प्रशांत 19 अक्टूबर को उसकी पूर्व शादी से हुए तीन साल के बेटे के साथ गायब हो गया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी प्रशांत से लगभग एक साल पहले शादी हुई थी और महिला और उसका बेटा प्रशांत के साथ रहते थे. शिकायत के बाद बल्लभगढ़ सिटी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को बल्लभगढ़ के आर्य नगर निवासी आरोपी प्रशांत (27) को गिरफ्तार किया जिसने बच्चे की हत्या की बात ‘‘कबूल'' कर ली.

पुलिस के अनुसार उसने बच्चे के शव को जिस जगह पर ठिकाना लगाया था, उसका भी खुलासा किया जिसे बाद में सेक्टर 58 औद्योगिक क्षेत्र की झाड़ियों से बरामद किया गया. पुलिस के अनुसार कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपनी पत्नी से बार-बार बच्चे को उसके दादा-दादी के घर भेजने के लिए कहा था लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी.

19 अक्टूबर को जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी. तो उसने बच्चे की पिटाई की और उसके पेट में घूंसे मारे. इससे बच्चे को उल्टी होने लगी और वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया.फरीदाबाद पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इसके बाद उसने बच्चे की हत्या कर दी और शव को सेक्टर 58 की झाड़ियों में फेंक दिया। हम आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रहे हैं. 

