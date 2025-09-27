विज्ञापन
विशेष लिंक

फरीदाबाद: मस्जिद में हिंदू लड़की से छेड़छाड़, जबरन धर्मांतरण की कोशिश; मौलवी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि इस मामले में मौलवी और एक किशोर लड़के को पकड़ा गया है. सदर पलवल पुलिस थाने में आठ लोगों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 12 सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Read Time: 2 mins
Share
फरीदाबाद: मस्जिद में हिंदू लड़की से छेड़छाड़, जबरन धर्मांतरण की कोशिश; मौलवी गिरफ्तार
एक मौलवी को नाबालिग लड़की को बंधक बनाने, छेड़छाड़ करने और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया है. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • पलवल जिले के एक गांव में मौलवी को नाबालिग लड़की को मस्जिद में बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
  • पुलिस ने मौलवी और एक किशोर लड़के को पकड़ा और 8 लोगों के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है.
  • घटना के बाद गांव में तनाव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण मस्जिद के बाहर और इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
फरीदाबाद:

फरीदाबाद के पलवल जिले के एक गांव में एक मौलवी को नाबालिग हिंदू लड़की को मस्जिद में बंधक बनाने, उससे छेड़छाड़ करने और जबरन इस्लाम में धर्मांतरण कराने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि मौलवी और एक किशोर लड़के को पकड़ा गया है. सदर पलवल पुलिस थाने में आठ लोगों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 12 सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

उसने बताया कि घटना के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है, जिसके चलते मस्जिद के बाहर और पूरे इलाके में विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया है.

गांव में दोनों पक्षों के बीच हुई सुलह: पुलिस

पुलिस ने कहा कि यह घटना पलवल जिले के एक गांव में हुई, जहां नाबालिग के पिता ने उसे मस्जिद से छुड़ाने के बाद पुलिस अधिकारियों को सूचित किया.

पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र खटाना ने कहा, 'तत्काल कार्रवाई की गई और मुख्य आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही एक किशोर संदिग्ध भी हिरासत में है. इस मामले में गांव के दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है और शांति बहाल कर दी गई है.'

अन्य आरोपियों की जल्‍द गिरफ्तारी का आश्‍वासन 

डीएसपी ने कहा कि नाबालिग लड़की की काउंसलिंग की गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Faridabad, Girl Molested, Forced Conversion Attempted
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com