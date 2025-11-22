विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई में रिफंड लौटाने के बहाने से महिला का लिया नंबर, डिलीवरी बॉय भेजने लगा अश्लील मैसेज

महिला के परिजनों ने आरोपी को चेतावनी भी दी, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं रुका. 28 सितंबर को उसने फिर से अश्लील मैसेज भेजे और विरोध के बावजूद अपनी हरकतें जारी रखीं.

Read Time: 3 mins
Share
मुंबई में रिफंड लौटाने के बहाने से महिला का लिया नंबर, डिलीवरी बॉय भेजने लगा अश्लील मैसेज
  • मुंबई के भायखला क्षेत्र में एक डिलीवरी बॉय द्वारा महिला को लगातार अश्लील संदेश और धमकियां भेजी गईं
  • महिला ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की
  • आरोपी ने ऑनलाइन किराना ऑर्डर के दौरान महिला का मोबाइल नंबर लेकर अश्लील संदेश भेजना शुरू किया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

मुंबई के भायखला क्षेत्र में एक महिला को डिलीवरी बॉय द्वारा लगातार अश्लील संदेश भेजकर परेशान करने और धमकियां देने का मामला सामने आया है. परेशान होकर पीड़िता ने भायखला पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है. जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

क्या है मामला

शिकायत के अनुसार, 23 सितंबर को एक महिला ने एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से घर का किराना सामान ऑर्डर किया था. शाम करीब 4 बजे एक डिलीवरी बॉय सामान लेकर उनके घर पहुंचा. लेकिन ऑर्डर का कुछ सामान उपलब्ध न होने पर उसने रिफंड लेकर लौटने का बहाना बनाते हुए महिला से उनका मोबाइल नंबर ले लिया. अगले दिन उसी नंबर से कॉल कर उसने रिफंड की जानकारी दी, जिसे महिला ने एक सामान्य कॉल समझकर धन्यवाद कहा. इसके बाद आरोपी ने महिला को परेशान करना शुरू कर दिया.

महिला को भेजे अश्लील मैसेज

पीड़िता के अनुसार, डिलीवरी बॉय ने उनका व्हॉट्सऐप नंबर सेव कर अश्लील संदेश भेजना शुरू कर दिया. महिला ने इन संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया और मामले की जानकारी अपने पति को दी. महिला के परिजनों ने आरोपी को चेतावनी भी दी, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं रुका. 28 सितंबर को उसने फिर से अश्लील मैसेज भेजे और विरोध के बावजूद अपनी हरकतें जारी रखीं. इसके बाद परिजनों ने उसे सख्त चेतावनी दी कि यदि उसने दोबारा संदेश भेजा तो पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी. इस पर आरोपी ने नंबर ब्लॉक करने का दावा किया और अपने गांव जाने का बहाना बनाया.

आरोपी की तलाश में पुलिस

हालांकि, इसके बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ. 19 नवंबर को आरोपी ने एक नए नंबर से फिर महिला को व्हॉट्सऐप संदेश भेजे और इस बार उसे अकेले मिलने का प्रस्ताव रखा. जब महिला ने दोबारा उसे चेतावनी दी, तो आरोपी ने धमकी देना शुरू कर दिया. लगातार छेड़छाड़, पीछा करने और धमकियों से परेशान होकर परिनाज ने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया. भायखला पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Crime News, Mumbai News, Delivery Boy Harasses Woman
Get App for Better Experience
Install Now