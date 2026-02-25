हैदराबाद में खौफनाक हादसा, 4 करोड़ की फरारी बेकाबू होकर डिवाइडर से उछली, सामने से आ रही कार को रौंदा

हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में रोंगटे खड़े देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार फरारी कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ती हुई दूसरी लेन में आ गई. फरारी ने सामने से आ रही कार कौ रौंद दिया. इस खतरनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है. फरारी के ड्राइवर का दावा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ. हादसे में तीन लोग घायल हो गए. यह हादसा टॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और टीडीपी विधायक बालकृष्ण के घर के पास वाले व्यस्त इलाके में हुआ.

हवा में उछलकर दूसरी तरफ गिरी कार

सामने आए तीन मिनट के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक लाल फरारी तेज रफ्तार में आती है. पलक झपकते ही कार अपना नियंत्रण खो बैठती है, सीधे डिवाइडर के ऊपर से उछलती है और विपरीत दिशा से आ रही एक ग्रे रंग की हैचबैक कार में जोरदार टक्कर मार देती है.

NDTV accesses CCTV footage of the Ferrari involved in the major accident in Hyderabad's Jubilee Hillshttps://t.co/j8xRkvA735



NDTV's @KP_Aashish shares details pic.twitter.com/P5Lpu1Fsez — NDTV (@ndtv) February 25, 2026

गाड़ियों के उड़े परखच्चे, तीन लोग अस्पताल में भर्ती

यह टक्कर इतनी भयानक थी कि सामने से आ रही कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और गाड़ी झटके से छह फीट दायीं ओर जा गिरी. इस हादसे की चपेट में हैचबैक के ठीक पीछे आ रही एक अन्य कार और एक दोपहिया वाहन भी आ गया, जिससे बाइक सवार हवा में उछल गया. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. इस भयानक हादसे में तीन लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

पुलिस से बोला-ब्रेक फेल हो गया था

फुटेज में हादसे के कुछ ही सेकंड बाद फरारी से सफेद शर्ट पहने एक शख्स को बाहर निकलते देखा जा सकता है, जो अपनी गलती मानते हुए हाथ उठाकर माफी मांगने के इशारे करता नजर आता है. पुलिस के अनुसार, इस 4 करोड़ की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ई. वेंकट राजा रेड्डी के नाम पर है. हादसे के वक्त इसे क्रांति रेड्डी नाम का व्यक्ति चला रहा था. पुलिस ने साफ किया है कि हादसे के वक्त क्रांति रेड्डी नशे में नहीं था. पूछताछ में उसने दावा किया कि अचानक ब्रेक फेल हो गया था और स्टीयरिंग भी लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से वह कार को कंट्रोल नहीं कर पाया. पुलिस ने घायलों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.

