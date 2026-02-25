विज्ञापन
विशेष लिंक

हैदराबाद में खौफनाक हादसा, 4 करोड़ की फरारी बेकाबू होकर डिवाइडर से उछली, सामने से आ रही कार को रौंदा

हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक तेज रफ्तार फरारी बेकाबू होकर डिवाइडर से उछलकर दूसरी कार से जा टकराई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए हैं और ड्राइवर ने हादसे का कारण तकनीकी खराबी को बताया है.

Read Time: 3 mins
Share
हैदराबाद में खौफनाक हादसा, 4 करोड़ की फरारी बेकाबू होकर डिवाइडर से उछली, सामने से आ रही कार को रौंदा
  • हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में तेज रफ्तार फरारी कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में आ गई
  • फरारी ने सामने से आ रही ग्रे हैचबैक कार को जोरदार टक्कर मारी जिससे तीन लोग घायल हो गए
  • हादसे में फरारी हवा में उछली और सामने से आ रही कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में रोंगटे खड़े देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार फरारी कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ती हुई दूसरी लेन में आ गई. फरारी ने सामने से आ रही कार कौ रौंद दिया. इस खतरनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है. फरारी के ड्राइवर का दावा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ. हादसे में तीन लोग घायल हो गए. यह हादसा टॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और टीडीपी विधायक बालकृष्ण के घर के पास वाले व्यस्त इलाके में हुआ.

हवा में उछलकर दूसरी तरफ गिरी कार

सामने आए तीन मिनट के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक लाल फरारी तेज रफ्तार में आती है. पलक झपकते ही कार अपना नियंत्रण खो बैठती है, सीधे डिवाइडर के ऊपर से उछलती है और विपरीत दिशा से आ रही एक ग्रे रंग की हैचबैक कार में जोरदार टक्कर मार देती है.

गाड़ियों के उड़े परखच्चे, तीन लोग अस्पताल में भर्ती

यह टक्कर इतनी भयानक थी कि सामने से आ रही कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और गाड़ी झटके से छह फीट दायीं ओर जा गिरी. इस हादसे की चपेट में हैचबैक के ठीक पीछे आ रही एक अन्य कार और एक दोपहिया वाहन भी आ गया, जिससे बाइक सवार हवा में उछल गया. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. इस भयानक हादसे में तीन लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

पुलिस से बोला-ब्रेक फेल हो गया था

फुटेज में हादसे के कुछ ही सेकंड बाद फरारी से सफेद शर्ट पहने एक शख्स को बाहर निकलते देखा जा सकता है, जो अपनी गलती मानते हुए हाथ उठाकर माफी मांगने के इशारे करता नजर आता है. पुलिस के अनुसार, इस 4 करोड़ की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ई. वेंकट राजा रेड्डी के नाम पर है. हादसे के वक्त इसे क्रांति रेड्डी नाम का व्यक्ति चला रहा था. पुलिस ने साफ किया है कि हादसे के वक्त क्रांति रेड्डी नशे में नहीं था. पूछताछ में उसने दावा किया कि अचानक ब्रेक फेल हो गया था और स्टीयरिंग भी लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से वह कार को कंट्रोल नहीं कर पाया. पुलिस ने घायलों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.

यह भी पढ़ें: अजित पवार विमान हादसा: DGCA का बड़ा एक्शन, VSR वेंचर्स के 4 विमानों की उड़ान पर रोक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hyderabad, Hyderabad Accident, Hyderabad Crime, Hyderabad Police, Car Accident CCTV Footage
Get App for Better Experience
Install Now