अमेरिका-ईरान युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों देशों के बीच जारी हवाई हमलों के बीच तनाव का माहौल है. तेहरान ईरान के सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से एक है. तेहरान के भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगहों पर भेजना शुरू कर दिया है. छात्रों को क़ोम शहर में भेजा जा रहा है. बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह फैसला एहतियातन लिया गया है. इस बीच खबर ये भी है कि इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है. फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि अमेज़न के बहरीन स्थित डेटा सेंटर को ईरान ने अमेरिकी सैन्य और खुफिया गतिविधियों का समर्थन करने की वजह से निशाना बनाया है. वहीं हिंद महासागर में श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के नेवी वॉरशिप 'आईआरआईएस देना' को टारपीडो हमले से गहरे समंदर में डुबा दिया है, जिसमें कम से कम 87 नौसैनिकों के मारे जाने की खबर है. ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध से जुड़ा पल-पल का डर अपडेट यहां देखें.
Iran-US Attack Live: ईरान इजरायल में दाग रहा मिसाइलें-IDF
ईरान इजरायल की ओर लगातार मिसाइलें दाग रहा है. IDF ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस खतरे को रोकने के लिए डफेंस सिस्टम एक्टव है. हाल ही में, गृह मोर्चा कमान ने संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल फोन पर प्रारंभिक निर्देश जारी किए हैं. लोगों से अपील है कि वे जिम्मेदारी निभाएं और निर्देशों का पालन करें, ये निर्देश जीवन बचाते हैं. लोग सुरक्षित जगहों पर रहें.
Iran-US Attack Live: ईरान के खिलाफ US के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 100 घंटे पूरे हो चुके हैं. लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा लल्कि गुजरते वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा है. देखिए कैसे हमले किए जा रहे हैं.
"100 Hours" of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/XW5ZnRAJJL— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
Iran-US Attack Live: अमेरिकी ने ईरान का नेवी वॉरशिप हमले का वीडियो किया जारी
ईरान के नेवी वॉरशिप मे 87 नौसैनिकों के मारे जाने की खबर है. यह ईरानी वॉरशिप भारत में नेवी एक्सरसाइज 'मिलान 2026' में भाग लेने के बाद वापस अपने देश लौट रहा था. अमेरिका ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है.
https://t.co/PiqQpVIrMu pic.twitter.com/Wc1e0B0um7— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 4, 2026
Iran-US Attack Live: अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के नेवी वॉरशिप को डुबोया
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ ले चुका है. हिंद महासागर में श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के नेवी वॉरशिप 'आईआरआईएस देना' को टारपीडो हमले से गहरे समंदर में डुबा दिया है, जिसमें कम से कम 87 नौसैनिकों के मारे जाने की खबर है.
Iran-US Attack Live: कुवैत और बहरीन को निशाना बना रहा इजरायल
इजरायल ने फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप को पहली बार निशाना नहीं बनाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले भी ऐसे टारगेट किए जा चुके हैं. इस हमले में कितनी मौतें हुई हैं ये अब तक कन्फर्म है. लेकिन क्षेत्र में तनाव बहुत बढ़ गया है. हीं हुई है, लेकिन इलाके में तनाव बहुत ज्यादा है.खासकर कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान कुवैत में कैंप अरिफजान और अली अल सालेम एयरबेस जैसे अमेरिकी ठिकानों पर पहले भी ड्रोन और मिसाइलें बरसा चुका है.
Iran-US Attack Live: इजरायल ने लेबनान के फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप कर किया हमला
इजरायल ने लेबनान के फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप को पहली बार निशाना नहीं बनाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पले भी ऐसे टारगेट किए जा चुके हैं. इस हमले में कितनी मौतें हुई हैं ये अब तक कन्फर्म है. लेकिन क्षेत्र में तनाव बहुत बढ़ गया है.
Iran-US Attack Live: बेरूत के दक्षिणी इलाकों में इजरायल ने किए हमले
मिडिल ईस्ट में और बढ़ गया है. लेबनान में इजरायल ने हमलों को तेज कर दिया है. अल जजीरा के रिपोर्टर्स के मुताबिक, बेरूत के दक्षिणी इलाकों यानी कि हिजबुल्लाह के गढ़ में तीन बड़े धमाके किए गए हैं. साथ ही लेबनान के उत्तरी शहर त्रिपोलीमें एक फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर भी इजरायल की सेना ने हमला किया है.
