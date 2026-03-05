अमेरिका-ईरान युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों देशों के बीच जारी हवाई हमलों के बीच तनाव का माहौल है. तेहरान ईरान के सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से एक है. तेहरान के भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगहों पर भेजना शुरू कर दिया है. छात्रों को क़ोम शहर में भेजा जा रहा है. बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह फैसला एहतियातन लिया गया है. इस बीच खबर ये भी है कि इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है. फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि अमेज़न के बहरीन स्थित डेटा सेंटर को ईरान ने अमेरिकी सैन्य और खुफिया गतिविधियों का समर्थन करने की वजह से निशाना बनाया है. वहीं हिंद महासागर में श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के नेवी वॉरशिप 'आईआरआईएस देना' को टारपीडो हमले से गहरे समंदर में डुबा दिया है, जिसमें कम से कम 87 नौसैनिकों के मारे जाने की खबर है. ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध से जुड़ा पल-पल का डर अपडेट यहां देखें.

IRAN-ISRAEL WAR LIVE UPDATES...

