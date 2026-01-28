विज्ञापन
हाशिम बाबा गैंग के कम्मू पहलवान की हत्या का राजफाश, विरोधी गैंग के 3 शार्प शूटर गिरफ्तार

दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पिछले साल दिसंबर में कुख्यात बदमाश वसीम हसमत की बेरहमी से हत्या हुई थी. इसका बदला लेने के लिए 24 जनवरी की रात समीर उर्फ कम्मू पहलवान की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की गई थी.

हाशिम बाबा गैंग के कम्मू पहलवान की हत्या का राजफाश, विरोधी गैंग के 3 शार्प शूटर गिरफ्तार
  • दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने समीर उर्फ कम्मू पहलवान की हत्या के मामले में 3 शार्प शूटर गिरफ्तार किए हैं
  • पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल हो गए
  • पुलिस का कहना है कि वसीम हसमत की हत्या का बदला लेने के लिए कम्मू पहलवान की हत्या की गई थी
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समीर उर्फ कम्मू पहलवान की सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में वसीम हसमत गैंग के तीन शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है. गैंगवॉर के चलते ये हत्या की गई थी. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में तीनों आरोपी घायल हो गए. उनके कब्जे से चार सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 कारतूस बरामद किए गए हैं.

गैंगवॉर में हुई थी वसीम हसमत की हत्या

पिछले साल दिसंबर में शास्त्री पार्क इलाके में कुख्यात बदमाश वसीम हसमत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, यह हत्या दिल्ली में चल रही गैंगवार का नतीजा थी. यह वारदात लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के बीच दुश्मनी से जुड़ी बताई गई. 

हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा था कम्मू पहलवान 

वसीम की हत्या के बाद उसके गैंग के लोगों ने बदला लेने की ठान ली थी. पुलिस का कहना है कि उन्हें शक था कि हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा समीर उर्फ कम्मू पहलवान भी वसीम की हत्या की साजिश में शामिल था. इसी हत्या का बदला लेने के लिए 24 जनवरी 2026 की रात समीर के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई थी.

आरोपियों का आपराधिक इतिहास

पुलिस ने कम्मू पहलवान की हत्या के मामले में रहमान (23), आदिल (23) और मोहम्मद अयान (19) को गिरफ्तार किया है. तीनों दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. मुख्य आरोपी रहमान पहले भी आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ वेलकम और शास्त्री पार्क थाने में हथियारों से जुड़े केस दर्ज हैं. पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या और पुलिस पर फायरिंग के मामले में अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है.

पुलिस ने टोका तो कर दी फायरिंग

क्राइम ब्रांच की एआरएससी टीम को 26 जनवरी को सूचना मिली थी कि समीर उर्फ कम्मू पहलवान की हत्या में शामिल तीन बदमाश दिल्ली में मौजूद हैं. इसके बाद टीम ने रोहिणी सेक्टर-28 स्थित अजमल खान पार्क के पास जाल बिछाया. रात करीब 11:40 बजे जब एक सफेद रंग की स्कूटी को रोका गया तो उस पर सवार तीनों बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी.

जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल 

पुलिस ने बताया कि पुलिसकर्मियों की जवाबी फायरिंग में तीनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी. घायल होने के बावजूद आरोपी भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें काबू कर लिया. उनके कब्जे से 0.32 बोर की चार सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 6 खाली खोखे और वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटी बरामद की गई है. जांच से पता चला कि ये स्कूटी चोरी की थी, जिसकी रिपोर्ट द्वारका के बिंदापुर थाने में दर्ज थी.

