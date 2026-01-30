विज्ञापन
​गाड़ी पर POLICE, हाथ में वॉकी-टॉकी... रौब दिखाकर ठगने वाला फर्जी IB अफसर ऐसे धरा गया

Delhi News: गाजियाबाद के राज नगर एक्सटेंशन का रहने वाला विमल भट्ट गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था. अब वह दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने फर्जी अधिकारी बनकर अब तक कितने लोगों को चूना लगाया है.

दिल्ली पुलिस ने फर्जी अधिकारी को किया गिरफ्तार.
  • दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विमल भट्ट नामक आरोपी को गिरफ्तार किया जो खुद को IB का अधिकारी बताता था
  • आरोपी ने अपनी गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर और साइरन लगाकर लोगों को डराने और ठगने का काम किया था
  • विमल भट्ट के खिलाफ बलात्कार, हत्या और भगोड़ा समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं.कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया था
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसा शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है, जो खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का IPS अधिकारी बताकर लोगों को ठगता और उन पर रौब झाड़ता था. आरोपी की पहचान विमल भट्ट उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जिसे कोर्ट ने काफी समय पहले भगोड़ा घोषित कर दिया था. इतना ही नहीं वह पुलिस के स्टिकर वाली गाड़ी साथ लेकर चलता था, ताकि लोगों पर अपना रुतबा झाड़ सके.

​गुप्त सूचना के आधार पर ठग विमल को धर दबोचा

डीसीपी (क्राइम ब्रांच) विक्रम सिंह ने बताया कि उनकी टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारका साउथ थाने के केस (FIR No. 283/2017) में वांछित अपराधी विमल भट्ट, पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाला है. सूचना के आधार पर एसआई मोहित असिवाल और उनकी टीम ने शुक्रवार को इलाके की घेराबंदी की और दोपहर करीब 3:25 बजे घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया. 

​गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर और हाथ में वॉकी-टॉकी

डीसीपी के मुताबिक, जांच में पता चला कि विमल भट्ट की कार्यशैली किसी फिल्मी विलेन जैसी थी. वह अपनी गाड़ी पर POLICE का स्टिकर लगाकर घूमता था और उसमें साइरन और लाउड-हॉलर भी लगा रखा था. इतना ही नहीं, उसने गृह मंत्रालय और आईबी के फर्जी पहचान पत्र भी बनवा रखे थे. वह खुद को बड़ा अफसर दिखाकर लोगों को डराता था और काम करवाने के नाम पर ठगी करता था. पुलिस ने उसके पास से वॉकी-टॉकी और कई फर्जी सरकारी दस्तावेज बरामद किए हैं.

विमल भट्ट सिर्फ एक जालसाज नहीं, बल्कि एक आदतन अपराधी है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं. उस पर रेप, हत्या और भगोड़ा समेत कई केस दर्ज हैं. 

​बलात्कार का केस: नारायणा थाने में उसके खिलाफ बलात्कार (Section 376) और अप्राकृतिक कृत्य (Section 377) का मामला दर्ज है.

हत्या का केस: जम्मू के नवाबाद में उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और जान लेने का मामला दर्ज है.

​भगोड़ा घोषित: अगस्त 2025 में कोर्ट ने उसे द्वारका के एक मामले में 'भगोड़ा' करार दिया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था.

गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा था ठिकाना

​डीसीपी ने जानकारी दी कि आरोपी मूल रूप से गाजियाबाद के राज नगर एक्सटेंशन का रहने वाला विमल भट्ट गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था. अब वह दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने फर्जी अधिकारी बनकर अब तक कितने लोगों को चूना लगाया है. फिलहाल पुलिस ने उसे नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
 

