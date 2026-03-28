दिल्ली पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, मेरठ से दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के निर्माण और सप्लाई से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. क्राइम ब्रांच के डीसीपी पंकज सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई में एक शूटर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक पेन पिस्टल, एक देसी पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किए गए. डीसीपी पंकज सिंह के अनुसार, जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने 24 और 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मेरठ में छापेमारी की.

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बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद

इस दौरान परवेज उर्फ फर्रुख को गिरफ्तार किया गया, उसके आवास में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया. पुलिस ने फैक्ट्री से 24 पेन पिस्टल, दो देसी पिस्तौल, कई बैरल और हथियार निर्माण से जुड़ा उपकरण जब्त किया है. डीसीपी ने बताया कि यह अवैध फैक्ट्री परवेज उर्फ फर्रुख के मेरठ स्थित घर में संचालित की जा रही थी.

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जांच में क्या कुछ पता चला

जांच में सामने आया है कि परवेज उर्फ फर्रुख 2017 से पहाड़ सिंह के संपर्क में था, उस दौरान पंजाब में हुई ‘टारगेट किलिंग' की घटनाओं में हथियारों की सप्लाई उसी के जरिए की गई थी. इस मामले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. डीसीपी पंकज सिंह ने बताया कि पुलिस की टीमें एक‑दो अन्य संदिग्धों के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही हैं और जांच अभी जारी है.

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह का सप्लाई नेटवर्क पूरे एनसीआर क्षेत्र में फैला हुआ है और पंजाब में भी हथियारों की सप्लाई की जा रही थी.

(एएनआई इनपुट्स के साथ)

