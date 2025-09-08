विज्ञापन
लाल किले परिसर से करोड़ों का कलश चुराने वाला कौन, पुलिस ने दबोचा; जानें कैसे झोले में कलश रख हुआ था फुर्र

760 ग्राम सोने से निर्मित इस कलश में हीरे, माणिक और पन्ना सहित करीब 150 ग्राम बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे.

नई दिल्ली:

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने पार्क में चल रहे जैन धार्मिक आयोजन से बीते दिनों चोरी हुए करीब एक करोड़ रुपए के कलश की गुत्थी क्राइम ब्रांच ने सुलझा ली है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है. जानकारी के अनुसार, यह चोरी उस वक्त हुई जब लाल किला परिसर में जैन समुदाय का एक धार्मिक आयोजन चल रहा था. करोड़ों के कलश चोरी मामले में अब मास्टरमाइंड को दबोच लिया है,  फिलहाल उसके घर पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है.

करोड़ों के कलश चोरी का मास्टरमांड कौन

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने करोड़ों के कलश चोरी मामले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसका नाम ब्रजभूषण है. जिसका घर यूपी के हापुड़ में है. बताया जा रहा है कि ये शख्स दिल्ली में ड्राइवर का काम करता था. इसी को पुलिस ने कलश चोरी मामले में दबोचा है. यह चोरी तीन सितंबर को एक प्रार्थना समारोह के दौरान हुई जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे.

क्या है कलश चोरी मामला

दरअसल ये चोरी एक प्रार्थना समारोह के दौरान हुई, श्रद्धालुओं के साथ घुलने-मिलने के लिए पारंपरिक धोती-कुर्ता पहने संदिग्ध ने कथित तौर पर बिड़ला के कार्यक्रम में पहुंचने पर मची आपाधापी का फायदा उठाया और बर्तन लेकर भाग गया. यह कलश 760 ग्राम सोने तथा 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने से जड़ा है और जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है. यह समारोह 28 अगस्त को शुरू हुआ और नौ सितम्बर को समाप्त होगा. काफी खोजबीन के बाद भी कलश का पता न चलने पर कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाली

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति कई दिनों से टोह ले रहा था और संदेह से बचने के लिए आयोजकों के बीच घुल-मिल गया था. घटनास्थल तथा आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज से जांचकर्ताओं को चोरी के बाद आरोपियों द्वारा अपनाए गए मार्ग का पता लगाने में मदद मिली है. समारोह के आयोजकों ने कहा कि चोरी से समुदाय को बहुत परेशानी हुई है. आयोजकों में से एक पुनीत जैन ने कहा, ‘‘ भौतिक मूल्य के अलावा इस कलश का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है.''

यह आयोजन 15 अगस्त से शुरू हुआ था और 9 सितंबर तक जारी रहेगा. आयोजन के दौरान कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए यह कलश लेकर आते थे. कलश चोरी की घटना के बाद पुलिस ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसमें एक संदिग्ध की गतिविधियां दर्ज हुईं. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें लगाई थी और अब पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि क्राइम ब्रांच ने जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपी को दबोच लिया.

