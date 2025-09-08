विज्ञापन
विशेष लिंक

हापुड़ में घर और दिल्ली में ड्राइवर... भूषण वर्मा की पूरी कुंडली, लाल किला परिसर के चुराए 1 करोड़ के कलश

760 ग्राम सोने से निर्मित इस कलश में हीरे, माणिक और पन्ना सहित करीब 150 ग्राम बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे.

Read Time: 3 mins
Share
हापुड़ में घर और दिल्ली में ड्राइवर... भूषण वर्मा की पूरी कुंडली, लाल किला परिसर के चुराए 1 करोड़ के कलश
  • दिल्ली के लाल किले के सामने जैन धार्मिक आयोजन में लगभग एक करोड़ रुपए के सोने-हीरे जड़े कलश की चोरी
  • चोरी तीन सितंबर को हुई थी, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद थे
  • पुलिस ने आरोपी ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया है, जो यूपी के हापुड़ का निवासी और दिल्ली में ड्राइवर था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने पार्क में चल रहे जैन धार्मिक आयोजन से बीते दिनों चोरी हुए करीब एक करोड़ रुपए के कलश की गुत्थी क्राइम ब्रांच ने सुलझा ली है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है. जानकारी के अनुसार, यह चोरी उस वक्त हुई जब लाल किला परिसर में जैन समुदाय का एक धार्मिक आयोजन चल रहा था. करोड़ों के कलश चोरी मामले में अब मास्टरमाइंड को दबोच लिया है,  फिलहाल उसके घर पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

करोड़ों के कलश चोरी का मास्टरमांड कौन

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने करोड़ों के कलश चोरी मामले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसका नाम ब्रजभूषण है. जिसका घर यूपी के हापुड़ में है. बताया जा रहा है कि ये शख्स दिल्ली में ड्राइवर का काम करता था. इसी को पुलिस ने कलश चोरी मामले में दबोचा है. यह चोरी तीन सितंबर को एक प्रार्थना समारोह के दौरान हुई जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें : लालकिले परिसर से सोने के 1 नहीं, 3 कलश चोरी! हापुड़ से पकड़ा गया 'झोले वाला चोर'

Latest and Breaking News on NDTV

क्या है कलश चोरी मामला

दरअसल ये चोरी एक प्रार्थना समारोह के दौरान हुई, श्रद्धालुओं के साथ घुलने-मिलने के लिए पारंपरिक धोती-कुर्ता पहने संदिग्ध ने कथित तौर पर बिड़ला के कार्यक्रम में पहुंचने पर मची आपाधापी का फायदा उठाया और बर्तन लेकर भाग गया. यह कलश 760 ग्राम सोने तथा 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने से जड़ा है और जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है. यह समारोह 28 अगस्त को शुरू हुआ और नौ सितम्बर को समाप्त होगा. काफी खोजबीन के बाद भी कलश का पता न चलने पर कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

सीसीटीवी फुटेज खंगाली

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति कई दिनों से टोह ले रहा था और संदेह से बचने के लिए आयोजकों के बीच घुल-मिल गया था. घटनास्थल तथा आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज से जांचकर्ताओं को चोरी के बाद आरोपियों द्वारा अपनाए गए मार्ग का पता लगाने में मदद मिली है. समारोह के आयोजकों ने कहा कि चोरी से समुदाय को बहुत परेशानी हुई है. आयोजकों में से एक पुनीत जैन ने कहा, ‘‘ भौतिक मूल्य के अलावा इस कलश का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है.'' आयोजन के दौरान कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए यह कलश लेकर आते थे. कलश चोरी की घटना के बाद पुलिस ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसमें एक संदिग्ध की गतिविधियां दर्ज हुईं. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें लगाई थी और अब पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि क्राइम ब्रांच ने जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपी को दबोच लिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Gold Kalash Theft, Delhi Sone Ka Kalash Chori, Sone Ka Kalash Chori, Lal Quila Kalash Chori, Who Is The Kalash Thief
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com