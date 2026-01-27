दिल्ली के 5 स्टार होटल का खाना खाते ही बीमार पड़ी महिला, पुलिस में दर्ज मामला

राष्ट्रीय राजधानी के बाराखंबा रोड स्थित पांच सितारा होटल के खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाया है कि वहां खाना खाने से वह बीमार पड़ गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने 33 वर्षीय महिला के बयानों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 286 के तहत एक एफआईआर दर्ज की.

महिला ने पीसीआर को किया कॉल

एफआईआर के अनुसार, एक महिला सब-इंस्पेक्टर सहित पुलिस की एक टीम होटल की 12वीं मंजिल पर स्थित कमरे में पहुंची. पीसीआर को फोन करने वाली महिला की पहचान दिल्ली के प्रसाद नगर निवासी के रूप में हुई. महिला ने पुलिस को बताया कि वह 20 जनवरी को होटल में ठहरने पहुंची थी और उसकी बुकिंग 31 जनवरी तक थी.

ये भी पढ़ें : अगली गोली माथे पर होगी... दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर गोलीबारी कर गैंग ने दी धमकी

होटल का खाना खाते ही होने लगी बेचैनी

पुलिस ने बताया कि 24 जनवरी को महिला ने होटल के एक रेस्तरां से खाना मंगवाया और खाना खाने के बाद उसे बेचैनी महसूस होने लगी. उसे तुरंत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया.

पुलिस की एक टीम ने कमरे की तलाशी ली

पुलिस की एक टीम ने कमरे की तलाशी ली और संदिग्ध खाद्य पदार्थों और तरल पदार्थों सहित 16 वस्तुएं जब्त कीं, जिन्हें जांच के लिए ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है.