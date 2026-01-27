विज्ञापन
बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल आज: शाम 4 से 6 बजे तक दिल्ली में कई रास्ते बंद, यहां जानिए ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में आज बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते शाम 4 से 6 बजे तक विजय चौक व आसपास के कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने और यात्रा पहले से प्लान करने की सलाह दी है.

  • बीटिंग रिट्रीट समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आज शाम चार से छह बजे तक आयोजित की जाएगी
  • विजय चौक और आसपास के कई प्रमुख मार्गों को रिहर्सल के दौरान आम यातायात के लिए पूरी तरह बंद किया जाएगा
  • कर्तव्य पथ का विजय चौक से रफी मार्ग तक का हिस्सा भी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा
नई दिल्ली:

बीटिंग रिट्रीट समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आज आयोजित की जा रही है, जिसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और पाबंदियां लागू की हैं। यह रिहर्सल शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलेगी, और इसी अवधि के दौरान विजय चौक तथा उसके आसपास का इलाका आम यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। गणतंत्र दिवस समारोहों के औपचारिक समापन से पहले होने वाली इस रिहर्सल के मद्देनज़र पुलिस ने लोगों से एहितायत बरतने की अपील की है.

ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, विजय चौक पर किसी भी तरह के वाहन का प्रवेश आज शाम दो घंटे के लिए प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा कई महत्वपूर्ण रूट ऐसे हैं जहां से विजय चौक की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. इनमें कृषि भवन राउंडअबाउट से विजय चौक तक रायसीना रोड, दारा शिकोह रोड राउंडअबाउट, कृष्णा मेनन मार्ग राउंडअबाउट और सुनेहरी मस्जिद राउंडअबाउट से विजय चौक तक का हिस्सा शामिल है.

 इन सभी मार्गों पर रिहर्सल के दौरान किसी भी तरह के वाहन नहीं चल सकेंगे, ताकि प्रतिभागी दस्तों और आधिकारिक वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे. इसी के साथ कर्तव्य पथ का विजय चौक से रफी मार्ग–कर्तव्य पथ क्रॉसिंग तक का हिस्सा भी पूर्णतः बंद रहेगा. इस रोड पर फुल ड्रेस रिहर्सल के अभ्यास के दौरान बैंड, सैन्य टुकड़ियां और विभिन्न फोर्सेज का मूवमेंट होता है, इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे आम लोगों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है.

  • बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल आज शाम 4 से 6 बजे तक होगी.
  • रिहर्सल के दौरान विजय चौक और आसपास के कई रूट पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • कर्तव्य पथ का विजय चौक से रफी मार्ग तक का हिस्सा भी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा.
  • पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग जैसे रिंग रोड और रिज रोड का इस्तेमाल करने की अपील की है.
  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यात्रा पहले से प्लान करने और बंद रूट से बचने की सलाह दी है.


लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई वैकल्पिक मार्गों की भी जानकारी दी है. यात्रियों को रिंग रोड, रिज रोड, ऑरोबिंदो मार्ग, मदरसा T-पॉइंट, सफदरजंग रोड–कमाल अतातुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. इन मार्गों से गुजरने पर उन्हें रिहर्सल से प्रभावित इलाकों की भीड़ या ट्रैफिक जाम से बचने में मदद मिलेगी.

लाइव ट्रैफिक अपडेट्स चेक कर ही निकले

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और यदि यात्रा आवश्यक है तो लाइव ट्रैफिक अपडेट्स चेक करके ही निकलें. पुलिस का कहना है कि सड़क बंद होने का उद्देश्य सुरक्षा और समारोह की तैयारियों को बिना किसी व्यवधान के पूरा करना है.

29 जनवरी को होगा मुख्या समारोह

बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल हर साल 27 जनवरी को आयोजित की जाती है, जबकि मुख्य समारोह 29 जनवरी को होता है. बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोहों का औपचारिक समापन माना जाता है, जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड शानदार प्रदर्शन करते हैं और परंपरागत धुनों से वातावरण को देशभक्ति से भर देते हैं.

बताते चलें कि सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर शानदार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य क्षमता और आधुनिक उपलब्धियों का भव्य प्रदर्शन हुआ. इस बार यूरोपीय संघ की टुकड़ी ने भी परेड में हिस्सा लेकर समारोह को खास बनाया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली.

