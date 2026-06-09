दिल्ली प्रोफेसर हत्याकांड: बैग में उस्तरा और मूसल, देवस्मिता की हत्या की पूरी प्लानिंग करके आया था आरोपी कपल

राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जांच में पता चला है कि आरोपी रामप्रसाद दास पॉल को मारने की पूरी प्लानिंग के साथ आया था. वो अपने बैग में हथियार लेकर आया था. चूंकि, पॉल उन्हें जानती थीं इसलिए घर में आरोपियों की आराम से एंट्री हो गई थी.

उस्तरा और मूसल लेकर आया था रामप्रसाद

जांच में पता चला है कि आरोपी दास अपने पिट्ठू बैग में एक उस्तरा और एक मूसल लेकर आया था. घर में जैसे ही दोनों पति-पत्नी पहुंचे पॉल ने उनसे पानी के लिए पूछा. इसके तुरंत बाद रामप्रसाद दास ने प्रोफेसर के सिर पर मूसल से एक बार हमला किया. इसके बाद पॉल नीचे गिर पड़ीं. इसके बाद उसकी पत्नी बनश्रीदास ने उस्तरे से प्रोफेसर पॉल की नस काट दी.

मृतक प्रोफेसर की संपत्ति हड़पना चाहते थे आरोपी

पुलिस ने दोनों आरोपी रामप्रसाद दास (42) और बनश्रीदास (36) को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है. ये हत्या पूरी तरह से जमीन-जायदाद विवाद में की गई है. आरोपियों ने मृतक पॉल की संपत्ति हासिल करने की मंशा से उनकी हत्या की प्लानिंग की.

प्रोफेसर ने घर में दी एंट्री

जैसे ही रामप्रसाद और उसकी पत्नी पॉल के घर पहुंचे तो दोनों को मृतक प्रोफेसर ने घर में बुलाया. आरोपियों ने प्रोफेसर से पहले दोस्ती वाला व्यवहार किया और फिर मौका मिलते ही उनपर हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि मृतक महिला के नाना की पश्चिम बंगाल में एक संपत्ति थी. इसी जगह आरोपी पति-पत्नी किराएदार के रूप में रह रहे थे. दोनों आरोपी पॉल की इसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने हत्या की प्लानिंग की.

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