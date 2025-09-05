विज्ञापन
विशेष लिंक

एक्टर आशीष को रेप मामले में कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा, जानें अबतक क्या कुछ पता चला

दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में एक हाउस पार्टी थी, जहां पर एक्टर आशीष पर पीड़िता दोनों पहुंचे थे. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि यहां हाउस पार्टी के दौरान उसे बाथरूम में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया.

Read Time: 2 mins
Share
एक्टर आशीष को रेप मामले में कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा, जानें अबतक क्या कुछ पता चला
  • पुणे से एक्टर आशीष कपूर को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर तीस हजारी कोर्ट में पेश किया है
  • कोर्ट ने आशीष कपूर को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है
  • पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में हाउस पार्टी में उसके साथ रेप किया गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

रेप मामले में गिरफ्तार किए गए एक्टर आशीष कूपर को कोर्ट ने चार दिन की रिमांड पर भेज दिया है. दरअसल आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है, एक्टर पर एक महिला से रेप करने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. इस गंभीर मामले में आरोपी से पूछताछ के अलावा उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद करना बाकी है.

क्या है पूरा मामला

दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में एक हाउस पार्टी थी, जहां पर एक्टर आशीष पर पीड़िता दोनों पहुंचे थे. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि यहां हाउस पार्टी के दौरान उसे बाथरूम में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया. इस मामले में शिकायत के बाद आरोपी एक्टर को पुणे से दबोचा गया. जानकारी के मुताबिक पीड़िता दिल्ली की रहने वाली इवेंट मैनेजर हैं,  जिसने एक्टर आशीष पर आरोप लगाया कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में सिविल लाइंस इलाके में एक हाउस पार्टी के दौरान उनके साथ रेप किया गया. अब इसी मामले में पुलिस का एक्शन हो रहा है.

टीवी की दुनिया का जाना-माना नाम है आशीष कपूर

आपको बता दें कि आशीष कपूर टीवी की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा है. उन्होंने टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया है. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोविंग भी है. रेप का आरोप लगने के बाद आशीष के फैन्स काफी मायूस हैं. उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उनके चहेते एक्टर पर ऐसा कोई आरोप लगा है. 

इन टीवी शोज में काम कर चुके हैं आशीष कपूर


आशीष कपूर का एक्टिंग करियर लंबा रहा है. आशीष कपूर ने सरस्वतीचंद्र, लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज, चांद छुपा बादल में, ससुराल सिमर का 2, सात फेरे सलोनी का सफर, देखा एक ख्बाब , ये रिश्ता क्या कहलाता है समेत कई अन्य टीवी शो में काम किया है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के दौरान टेबल नंबर 21 और कुर्बान जैसी फिल्मों में भी काम किया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Actor Ashish, Actor Ashish Rape Case, Delhi Civil Lines House Party Rape Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com