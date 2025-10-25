पलक झपकते उड़ा दी लाखों की सोने की अंगूठी, दिल्ली में ज्वेलर्स शोरूम का CCTV सामने आया

Delhi CCTV Video: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर एक सोने की दुकान से दो महिलाओं द्वारा सोने की अंगूठी चुराने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि त्योहार के दिन जहां तीन संदिग्ध महिलाएं साथ दिखाई देती हैं. इसमें दो महिला काउंटर के पास आगे बैठी रहती हैं. महिला स्टाफ के द्वारा उन्हें सोने की अंगूठी दिखाई जाती है. जैसे ही महिला दूसरी अंगूठी निकालने के लिए पीछे मुड़ती है. तुरंत महिला अंगूठी निकाल लेती है और अपनी साथ बैठी लड़की को पकड़ा देती है. यह सारा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कमरे में कैद हो जाता है. दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है. पूर्वी दिल्ली थाना लक्ष्मी नगर इलाके के विजय चौक जेवर महल का ये मामला बताया जा रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि भीड़भाड़ के बीच काउंटर पर स्टॉफ सामान दिखा रहा है. महिला स्टॉफ पहले एक अंगूठियों का बॉक्स आगे करती है. तभी सामने साड़ी पहने महिला बॉक्स से एक अंगूठी निकालकर बगल में बैठी लड़की को पकड़ा देती है और बॉक्स में दूसरी अंगूठी रख देती है. इसके बाद जब स्टॉफ दूसरा बॉक्स रखती है तो वो पहले वाला बॉक्स तुरंत हटाने को कहती है. बॉक्स में सभी खानों में ज्वेलरी होने के कारण उसे भी शक नहीं होता. वो उस बॉक्स को हटा देती है. लेकिन बाद में पता चलता है कि उससे असली अंगूठी निकाल ली गई थी.