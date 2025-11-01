विज्ञापन
विशेष लिंक

बेंगलुरु में लाइट बंद करने को लेकर हुए झगड़े में सहकर्मी की डंबल मारकर हत्या

लाइट बंद करने को लेकर दो नाइट शिफ्ट कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हो गई. गुस्से में आकर, विजयवाड़ा निवासी 24 वर्षीय सोमला वामशी ने अपने सहकर्मी भीमेश के माथे पर डंबल से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
बेंगलुरु में लाइट बंद करने को लेकर हुए झगड़े में सहकर्मी की डंबल मारकर हत्या
बेंगलुरु:

बेंगलुरु में एक किराए के कार्यालय में लाइट बंद करने को लेकर हुए झगड़े में शनिवार तड़के एक 41 साल के शख्स की उसके सहकर्मी ने ही हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना डेटा डिजिटल बैंक नामक एक कंपनी के कार्यालय में रात करीब 1 बजकर 30 मिनट के करीब हुई.

इस कार्यालय में रोजाना फिल्म शूटिंग के वीडियो स्टोर किए जाते हैं. मृतक की पहचान चित्रदुर्ग जिले के निवासी भीमेश बाबू के रूप में हुई है.

Latest and Breaking News on NDTV
पुलिस के अनुसार, लाइट बंद करने को लेकर दो नाइट शिफ्ट कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हो गई. गुस्से में आकर, विजयवाड़ा निवासी 24 वर्षीय सोमला वामशी ने अपने सहकर्मी भीमेश के माथे पर डंबल से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अपराध को अंजाम देने के बाद, आरोपी सीधे गोविंदराज नगर पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आगे की जांच जारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Man Kills Coworker, Bengaluru Murder, Bengaluru News, Bengaluru Crime, Bengaluru Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com