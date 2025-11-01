बेंगलुरु में लाइट बंद करने को लेकर हुए झगड़े में सहकर्मी की डंबल मारकर हत्या

बेंगलुरु में एक किराए के कार्यालय में लाइट बंद करने को लेकर हुए झगड़े में शनिवार तड़के एक 41 साल के शख्स की उसके सहकर्मी ने ही हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना डेटा डिजिटल बैंक नामक एक कंपनी के कार्यालय में रात करीब 1 बजकर 30 मिनट के करीब हुई.

इस कार्यालय में रोजाना फिल्म शूटिंग के वीडियो स्टोर किए जाते हैं. मृतक की पहचान चित्रदुर्ग जिले के निवासी भीमेश बाबू के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, लाइट बंद करने को लेकर दो नाइट शिफ्ट कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हो गई. गुस्से में आकर, विजयवाड़ा निवासी 24 वर्षीय सोमला वामशी ने अपने सहकर्मी भीमेश के माथे पर डंबल से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अपराध को अंजाम देने के बाद, आरोपी सीधे गोविंदराज नगर पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आगे की जांच जारी है.