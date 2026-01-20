बांका: फेसबुक से शुरू हुआ प्यार बना दहेज उत्पीड़न की कहानी, 10 लाख न मिलने पर पति ने रचाई तीसरी शादी

बिहार के बांका में फेसबुक से शुरू हुआ एक रिश्ता आफत बन गया. दोस्ती से शादी तक पहुंची नीलू कुमारी की कहानी अब दहेज मांग, प्रताड़ना और पति की दूसरी‑तीसरी शादी के आरोपों में बदल गई है. मामला थाने पहुंचा और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. शंभूगंज थाना क्षेत्र के चटमाडीह गांव निवासी जयप्रकाश मंडल की पुत्री नीलू कुमारी ने अपने पति नवनीत राज पर 10 लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर दूसरी और फिर तीसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

फेसबुक से शुरू हुई थी लव स्टोरी

पीड़िता नीलू कुमारी के अनुसार, वह नोएडा की एक निजी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थीं. 2023 में फेसबुक के माध्यम से उनकी दोस्ती मुंगेर जिले के फरदा गांव निवासी नवनीत राज से हुई. धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ और बाद में परिवारों की रजामंदी से 2024 में उनकी शादी कराई गई. शादी के बाद दंपति को एक बेटी भी हुई. नीलू का आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद उसके पति और ससुराल पक्ष का व्यवहार अचानक बदल गया.

ससुराल पर दहेज की मांग का आरोप

नीलू के अनुसार, उस पर 10 लाख रुपये दहेज लाने का दबाव बनाया जाने लगा और दहेज न मिलने पर उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी. इसी बीच उसे पता चला कि नवनीत राज पहले से एक महिला से शादीशुदा था और उसने बिना तलाक लिए ही उससे विवाह किया था. पीड़िता का कहना है कि जब वह दहेज नहीं ला सकी, तो नवनीत राज ने मधुबनी जिले की शिवानी कुमारी से तीसरी शादी भी रचा ली. यह जानकारी मिलने के बाद नीलू पूरी तरह टूट गई और न्याय की मांग को लेकर अपनी मां के साथ शंभूगंज थाना पहुंची.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

जहां थाने में उसने लिखित शिकायत दी. नीलू कुमारी ने अपनी शिकायत में पति नवनीत राज पर दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी, विश्वासघात और बिना तलाक के दोबारा व तीसरी शादी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. इस संबंध में शंभूगंज थानाध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.